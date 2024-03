"Luis Díaz es, sin duda, uno de los mejores sudamericanos del mundo; es un gran jugador"

Luis Díaz ha logrado hacerse un nombre entre los mejores futbolistas del mundo.A punta de buenas actuaciones, goles, asistencias, regates y una personalidad grandiosa, el guajiro ha logrado convertirse en figura, no solo de la Selección Colombia, sino también del Liverpool, en donde actualmente juega al más alto nivel.

Debido a sus grandes destellos de talento cada vez que toca un terreno de juego, varios han mostrado su admiración hacia 'Luchito' y esta vez fue uno de sus compañeros de equipo, Alexis Mac Allister, quien le dedicó unas sentidas palabras al jugador que se ha convertido en pieza clave para Jürgen Klopp y para Néstor Lorenzo.

“No, ‘Luchito’ es un crack. La verdad que tiene una habilidad que es increíble. Hoy por hoy, sin duda, es uno de los mejores sudamericanos del mundo, creo yo”, fueron las palabras del argentino, quien se mostró muy contento a la hora de hablar de uno de sus compañeros de equipo.

Por otro lado, el argentino también decidió hablar de su trabajo en Liverpool, además de resaltar aquella parte que hay detrás de Luis Díaz que los hinchas no conocen tanto: la de la persona, la calidad humana que trasmite el colombiano día a día.

Publicidad

"Nos está dando mucho como jugador en el Liverpool. También como persona, la calidad humana que tiene. Siempre está muy alegre, tiene esa felicidad que suelen traer los colombianos; así que disfruto mucho de estar con él en el club todos los días, es un gran jugador que aporta muchísimo”, dejó bien en claro el campeón del mundo en el año 2022.

¿Luis Díaz con ganas de jugar en La Bombonera?

Luis Díaz es una de las figuras de la Selección Colombia. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Publicidad

Alexis Mac Allister, quien en su momento fue jugador de Boca Juniors, reveló cuales han sido los jugadores del plantel del Liverpool que le han preguntado por la sensación de jugar en La Bombonera, entre ellos, Luis Díaz, quien ya tuvo algunos minutos en el campo de los 'xeneizes' en alguna ocasión jugando para Junior de Barranquilla.

"Lucho Díaz me pregunta también. Él jugó con Junior ahí en La Bombonera y me cuenta de su experiencia", destacó Mac Allister.

Además del colombiano, confesó que otro de los jugadores que más pregunta por el famoso estadio es Alisson, quien asegura que es el más insistente con el tema. "Muchos me preguntan por Boca, pero Alisson es el que más pregunta. Siempre me dijo que el sueño de él era jugar en La Bombonera. Más que nada me preguntan los sudamericanos", declaró el volante.

Vea aquí la asistencia de Luis Díaz en el gol de Daniel Muñoz contra España