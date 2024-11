Luis Díaz no brilló en Selección Colombia, pero su hermano la 'rompió' en la Copa Potrero

La Selección Colombia no la pasó nada bien este martes luego de perder 0-1 con Ecuador , por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.Luis Díaz fue uno de los más incisivos en ataque, pero no pudo vulnerar de forma clara la defensa de la 'Tri'. 'Lucho' no tuvo su mejor partido, sin embargo, el que sí fue noticia fue su hermano Roller Díaz, quien hizo una asistencia en la victoria 1-0 de la Federación Colombia sobre Las Piedras, en la Copa Potrero.

La Copa Potrero es un torneo de fútbol amateur organizado por el exfutbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero. El campeonato se ha llevado los focos por la presencia de grandes exjugadores como Carlos Tévez, Mauro Zárate y José Pepe Sand.

Nuestro país no se quedó atrás y dijo presente con un equipo bajo el nombre de Federación Colombiana, el cual tiene como a una de sus figuras a Roller Díaz. Este miércoles, por la fecha 6 del torneo, la escuadra venció a Las Piedras con asistencia del hermano de 'Lucho'.

A los 14 minutos del primer tiempo, Roller recibió una pelota en la mitad del campo y le filtró un pase perfecto a Alejandro Ortega, quien definió con remate de pierna derecha ante la salida del arquero rival.

Ahora, La Federación Colombiana se enfrentará en octavos de final a Tap San Pedro.