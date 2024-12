Luis Díaz no jugó último partido de Liverpool, pero sí cuenta en otras tareas del club

El pasado miércoles, el Liverpool clasificó a la semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra, luego de vencer 2-1 al Southampton. La gran ausencia de este encuentro fue Luis Díaz , quien no entró a la convocatoria por un descanso que les dio Arne Slot, entre los hombres que también estuvieron ausentes se destacan los nombres de Virgil van Dijk y Mohamed Salah.

Eso sí, el colombiano sigue siendo tenido en cuenta por el técnico neerlandés, quien lo tiene en sus planes para disputar los próximos partidos de la Premier League, en medio de la Navidad y el Año Nuevo.

Díaz, al ser colombiano vive con gran emoción este tipo de festividades y eso quedó demostrado en el más reciente video que subió el conjunto de Merseyside en su canal de YouTube.

Antes del partido del próximo domingo 22 de diciembre frente al Tottenham, en el interior del Liverpool realizaron una actividad emotiva, en la cual entre los jugadores del club se daban regalos de Navidad. Como era de esperarse, Luis Díaz fue uno de los protagonistas del video.

Luis Díaz, delantero colombiano de Liverpool

El colombiano fue sorprendido por el lateral del conjunto inglés, Andrew Robertson, quien le obsequió un muñeco de Papá Noel, que entonaba la canción que le han dedicado a Díaz Marulanda, desde las gradas de Anfield Road.

“He’s from Barrancas, and he plays for Liverpool”, repite con entusiasmo el regalo que le dieron a Díaz, que le sacaron una sonrisa.

Pero esto no fue todo, pues el colombiano también recibió una foto de él, cuando era joven y estaba en sus inicios con el Barranquilla F.C.

Luis Díaz no fue el único que recibió regalo, sino que también Cody Gakpo, Caoimhín Kelleher, Kostas Tsimikas, Diogo Jota, Allison, Virgin Van Dijk, Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Harvey Elliot, entre otros, también recibieron el presente por parte de Robertson y Alexander Arnold, que lo acompañó en esta misión.