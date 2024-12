Richard Ríos: "No soy ídolo de la Selección Colombia, espero serlo ganando muchas cosas"

En la Selección Colombia un jugador que se ganó un espacio en este 2024 fue el volante Richard Ríos , del registro de Palmeiras, de Brasil, y que aportó significativamente en el subtítulo de la Copa América de Estados Unidos, en donde se perdió 1-0 en la final con Argentina; y también en medio de la campaña que se hace el equipo que dirige Néstor Lorenzo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Ante ese camino ascendente, el antioqueño es atracción cada vez que llega a nuestro país para pasar sus días de vacaciones. Además de compartir con sus familiares y amigos; Ríos también saca espacios para hacer presencia en eventos con sus patrocinadores, tal y como sucedió en las últimas horas con los colaboradores de Nike Colombia.

En medio de dicha actividad, atendió a Gol Caracol para hablar del seleccionado colombiano, de sus sueños, entregó consejos a los niños y adolescentes que lo siguen y hasta dejó un mensaje para sus detractores.

¿Qué piensa de este camino recorrido en el fútbol, que lo llevó a estar figurando con Colombia y a nivel internacional?

"A mí nadie me ha regalado nada, entonces me doy mérito, a mi familia también se lo doy. Siento que lo que vivo actualmente, yo lo coseché tiempo atrás y ahorita estoy recogiendo los frutos. Me falta demasiado aún, pero todo me lo gané a pulso. Me ha tocado muy duro en la vida, todo lo que está pasando nos lo merecemos de una u otra forma".

Richard Ríos con la Selección Colombia.

¿Siente que es referente y uno de los más seguidos por los hinchas de la actual Selección Colombia?

"Ser ídolo, no. Para ser ídolo hay que ganar muchas cosas y yo no he ganado nada aún. Espero ser ídolo algún día de Colombia, estoy trabajando para serlo, para ganar muchas cosas. Lo de referente quizá sí, por eso trabajo para ser alguien, para ser un ejemplo para las personas. Además, quiero dar lo mejor para los niños, que siempre están ahí, que tienen un corazón puro. En este tiempo, en 2024 las personas generamos mucho odio, muchas cosas malas para los demás. Los niños me quieren y muchos adultos, no. Sin embargo, sé que los malos comentarios siempre van a existir".

¿Qué decirle a los hinchas de nuestro país que siempre están pendientes de la Selección?

"Lo que tengo que decirle a la gente en Colombia es que gracias, fue un año de mucho aprendizaje, llegar a Copa América y quedar de segundos fue muy difícil de asimilar. Hay que decir que somos capaces de muchas cosas, siempre vamos a tener la ilusión de cosas grandes, a los hinchas les digo que no se cansen de apoyarnos, siempre vamos a dar hasta la última gota de sudor. Vamos a dejar un legado lindo para las nuevas generaciones que vengan, esto es un trabajo de años. Vean que las selecciones que han ganado han perdido mucho, Messi perdió un Mundial y ahora, después, se le dio ser campeón mundial. De mi parte, estoy seguro que Colombia va a serr campeón de cosas muy grandes".

Usted hablaba de los niños que lo admiran, ¿qué les dice a los infantes y adolescentes que sueñan con ser futbolistas?

"A los niños les digo que sueñen, que no crean solamente en esos sueños, sino que trabajen en hacerlos realidad. Que los sueños se cumplen, que hagan lo máximo, que no se desanimen porque siempre momentos complicados, es una piedrita en el camino y más adelante esa piedrita nos dio aprendizaje para hoy estar celebrando las cosas buenas que nos pasen".

¿Y su futuro, sus objetivos, el 2025?

"Sueños tengo demasiados, sueño con cosas muy grandes. Voy con la bendición de Dios, hago cosas bien y pienso siempre en dar lo mejor. Y ahí ya, esperar qué pasa".