Luis Díaz no se olvidó de James Rodríguez, en su presentación como fichaje de Bayern Múnich

El colombiano Luis Díaz, fichado por el Bayern Múnich en un traspaso con el Liverpool valorado en hasta 75 millones de euros, dijo este jueves en su presentación como jugador del vigente campeón de la Bundesliga que llega para demostrar por qué fue elegido por el club alemán más laureado.

"Vengo a demostrar por qué me eligieron y por qué me querían en el equipo", dijo Díaz, delantero de 28 años que jugará como extremo en la temporada 2025-2026 y que apuntó tratar actualmente de acomodarse "lo más pronto posible" al equipo y probar su valor en el campo.

"Vengo para competir, para ganarlo todo, para ganar todo lo que vamos a disputar", añadió el internacional colombiano en su primera rueda de prensa bajo la disciplina del equipo bávaro, con el que tiene contrato hasta 2029.

Sumado a eso, el guajiro habló de James Rodríguez, luego de que le preguntaran en la conferencia por el '10': "Sobre James, no he hablado todavía muchísimo con él, por ahí le escribiré después para ver qué cosas tienen por recomendarme de la ciudad, del equipo, de todo lo demás, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él".

Cabe destacar que su traspaso ha sido valorado en los medios británicos en unos 75 millones de euros, mientras que la prensa alemana ha cifrado el traspaso en 67,5 millones de euros.

Díaz es el tercer fichaje más caro de la historia del Bayern de Múnich, al que llegó en 2023 el inglés Harry Kane, procedente del Tottenham a cambio de 95 millones de euros, después de que el francés Lucas Hernández desembarcara en 2019 en una operación valorada en 80 millones de euros procedente del Atlético de Madrid.

Díaz, que vestirá el dorsal número 14 en el club muniqués, es la otra gran estrella colombiana que ha militado recientemente en el Bayern Múnich después de que lo hiciera como cedido por el Real Madrid entre 2017 y 2019 James Rodríguez.

En el Liverpool, Diaz jugó como delantero centro, aunque el entrenador del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany, ya ha pedido al colombiano que su prioridad será jugar en banda.

"La preferencia es jugar en el lado izquierdo. Donde me toque jugar, voy a estar a disposición del entrenador y del equipo", señaló Díaz tras haber protagonizado su primera charla técnica con Kompany y después haber cumplido su primer entrenamiento en Múnich ante las cámaras de los medios de comunicación.

Luis Díaz en su presentación como nuevo futbolista del Bayern Múnich. Foto: X de Bayern Múnich.

Díaz llega al Bayern Múnich como refuerzo de peso para el club bávaro después de que a principios de mes se confirmara que Jamal Musiala, otra gran estrella generadora de fútbol ofensivo del equipo alemán, se lesionara de gravedad en un duelo ante el París-Saint Germain en la última edición del Mundial de Clubes.

Musiala, que sufre una luxación de tobillo por la que fue operado, estará fuera de los terrenos de juego "un largo tiempo", según apuntó el Bayern Múnich, club que no verá reincorporarse a ese futbolista en varios meses, al igual que ocurre con el canadiense Alphonso Davies, que se rompió en marzo el ligamento cruzado de la rodilla izquierda.