Luis Díaz no pone 'peros' en su llegada al Bayern Múnich: "Donde me toque voy a jugar"

El extremo colombiano Luis Díaz, recién fichado por Bayern Múnich procedente de Liverpool, se declaró "muy feliz" en su presentación con el club bávaro este jueves.

"Muy feliz, muy contento por estar acá, en Múnich, un equipo tan grande e histórico como es el Bayern", declaró el jugador de 28 años en una rueda de prensa.

"Mis primeras impresiones han sido muy buenas, lo poco que he compartido con los jugadores y el cuerpo técnico ha sido de muy agrado", señaló sobre sus primeras horas en Bayern, vigente campeón de la Bundesliga.

Al ser preguntado sobre el objetivo que se ha marcado en esta nueva etapa de su carrera, luego de haber amasado títulos en Portugal con Oporto y en Inglaterra con Liverpool, el colombiano no ocultó su ambición.

Luis Díaz entrenando en Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

"Elegí al Bayern porque mis objetivos, mis metas por cumplir todavía son grandes. Mis expectativas son muy grandes, obviamente quería elegir un equipo grande, un club grande. Vengo a un club con muchísima historia para competir por ganar todo lo posible", detalló Díaz, que insistió en que otro objetivo es aclimatarse lo antes posible.



"Vengo a demostrar"

Tras su fichaje, que según la prensa inglesa y alemana se habría cerrado por 75 millones de euros (88 millones de dólares), se convirtió en el tercer fichaje más caro de Bayern, aunque su precio no parece ser una razón de presión.

"Obviamente sé el jugador que soy, lo que estoy dando en cada club al que voy, sé lo que me estoy jugando cada año, he crecido futbolísticamente. No te puedo decir que valgo los 70 o 75 (millones), lo que quisieran pagar los clubes, yo nada más vengo a demostrar porque me querían en el equipo, tratar de demostrar en el campo", confesó.

En Múnich se convertirá en el tercer colombiano en vestir los colores de Bayern, tras 'El Tren' Adolfo Valencia y, más recientemente James Rodríguez, con quien Díaz dijo que todavía no ha hablado sobre su traspaso.

Luis Díaz ya se entrenó con sus nuevos compañeros en Bayern Múnich. X de @FCBayern

De cara a su encaje en el sistema de Bayern, Díaz, que puede jugar en la banda izquierda o en el centro del ataque, reveló que ya ha hablado con su nuevo entrenador Vincent Kompany sobre su posición.

"Me ha dicho que la preferencia es jugar en el lado izquierdo. Donde me toque jugar, voy a estar a disposición del entrenador y del equipo, pero la prioridad es la banda".