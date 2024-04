Luis Díaz recibió noticia de última hora de Jurgen Klopp para Manchester United contra Liverpool

Luis Díaz ya está listo para un nuevo reto del Liverpool. Este domingo 7 de abril, medirán fuerzas con Manchester United, en lo que es una nueva edición de uno de los clásicos del fútbol inglés. Ganar es clave y más en el mano a mano que hay por el título de la Premier League 2023/2024, entre los 'reds', el Arsenal y el Manchester City. Ninguno puede aflojar.

Así las cosas, el director técnico Jurgen Klopp eligió a quienes considera son los mejores futbolistas que tiene disponibles para afrontar este compromiso. La pelota rodará a las 9:30 a.m. (Hora de Colombia), en el estadio de Old Trafford, y, por eso, el estratega ya eligió a su once inicial. Allí, destaca el nombre de Luis Díaz, quien será titular y espera volver a brillar.

El delantero colombiano se ha convertido en pieza clave del Liverpool, aportando con goles, asistencias, buenas acciones individuales y un alto rendimiento en cancha. Recordemos que viene de jugar el partido completo, el pasado jueves 4 de abril, en el triunfo 3-1 sobre Sheffield United. Allí, los goles fueron de Darwin Núñez, Alexis Mac Allister y Cody Gakpo.

Ahora, el delantero 'cafetero' estará acompañado en el frente de ataque por Mohamed Salah y Darwin Núñez, quienes ya son habituales. De igual manera, metros más atrás, en la zona de la mitad de la cancha, aparecen Alexis Mac Allister, Wataru Endō y Dominik Szoboszlai, que serán los encargados de recuperar, dar salida y filtrar balones para crear opciones.

Ya en la zona defensiva aparecen nombres que cada día se consolidan más como Conor Bradley, Jarell Amorin Quansah, Virgil van Dijk y Andrew Robertson, que conforman la línea de cuatro. Por último, bajo los tres palos estará la figura en los últimos partidos del Liverpool y que se ha lucido con grandes atajadas; estamos hablando del arquero Caoimhín Kelleher.

Jurgen Klopp y Luis Díaz, entrenador y jugador de Liverpool, respectivamente, celebran una nueva victoria en la Premier League AFP

Alineación de Liverpool vs. Manchester United, con Luis Díaz como titular

Caoimhín Kelleher; Conor Bradley, Jarell Amorin Quansah, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Alexis Mac Allister, Wataru Endō, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Darwin Núñez y Luis Díaz. D.T.: Jurgen Klopp.

Team news confirmed for #MUNLIV 💪 — Liverpool FC (@LFC) April 7, 2024

