Luis Díaz: sin 'mente': se fue de bromista en el Liverpool, pero lo pillaron

Luis Díaz volvió al gol con el Liverpool de Inglaterra y su estado de ánimo aparentemente mejoró, pues llevaba una sequía de 12 partidos sin mandar el balón al fondo de la red.

Su primera anotación del año fue la que abrió el marcador en el triunfo 2-1 de local sobre el Wolverhampton el pasado domingo 16 de febrero, cuando le dio fin a una racha 2 meses y medio sin definir con la camiseta roja.

En consecuencia, el popular ‘Lucho’ volvió a mostrar su cara alegre en el día a día de los ‘reds’, ya que venía de capa caída y siendo blanco de constantes críticas por su falta de efectividad.

Fue por ello que hizo el gesto de quitarse la sal en la celebración posterior a su gol y la prueba de su cambió de actitud se vio en centro de trabajos del Liverpool, donde suele ser el hombre más alegre del plantel.

En ese sentido, el guajiro fue captado en una particular situación: jugándole una broma a una persona del club. No obstante, no pudo evitar ser descubierto.

Broma de Luis Díaz en el Liverpool queda en video

La singular escena no solo fue captada por las cámaras del equipo, también fue difundida en redes sociales para dar muestra del momento que está viviendo el futbolista ‘cafetero’ después de su gol.

La pilatuna consistió en un llamado de Díaz a una empleada de la institución que estaba dialogando con el defensa neerlandés Virgil van Dijk. En ese instante, ‘Lucho’ pasó por detrás de ambos y llamó a la mujer con un toque en su brazo derecho.

Sin embargo, Díaz se quitó rápidamente del lugar y siguió su camino, pero la pilatuna no salió del todo bien, ya que fue descubierto de inmediato y con una sutil sonrisa el delantero pidió perdón. Entre tanto, la dama lo saludó.

De esta manera, el jugador dejó ver que se quitó cierto grado de tensión y que volvió a su normalidad, ya que pese a su sequía anotadora, el entrenador del equipo, el neerlandés Arne Slot, siguió dándole minutos en cancha para demostrarle su confianza.

El colombiano se alista con el resto de sus compañeros para el duelo de local contra el Aston Villa , programado para el miércoles 19 de febrero y válido por la jornada 29 de la Premier League de Inglaterra.