Luis Díaz tendría en discrepancia a Liverpool por su futuro: esto dicen desde Inglaterra

Luis Díaz es noticia diaria en los principales portales en Inglaterra y todo está relacionado con su futuro deportivo en el Liverpool. Sobre la situación del guajiro en los 'reds' se manejan distintas versiones y la más reciente que llega desde tierras británicas es que habría una discrepancia entre Arne Slot y la junta directiva del elenco Merseyside sobre una posible transferencia del '7' en el mercado de verano.

Hay que indicar que a Díaz Marulanda varios equipos le estarían siguiendo la pista, no solo en el Reino Unido, como es el caso del Arsenal, sino que en los tabloides en el 'viejo continente' reportan del interés del Barcelona, Juventus, PSG y hasta del Al Nassr, escuadra que tiene en sus filas a Cristiano Ronaldo y Jhon Durán.

Las novedades del futuro de 'Lucho' las precisa el medio 'CaughtOffside' que sustenta que hay cierta incertidumbre sobre el exJunior de Barranquilla en la escuadra de Anfield. Slot no lo tendría en sus planes a futuro, pero podría presentarse alguna modificación.

Luis Díaz ha ocupado portadas en la prensa de Europa. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

"Aunque el técnico del Liverpool, Arne Slot, ha dado luz verde a la salida de Díaz, parece que la directiva de los 'reds' está interesada en retenerlo. A pesar de que Díaz aparentemente no es una parte clave de los planes de Slot, incluso podría darse el caso de que la directiva del Liverpool pase por alto al técnico y le ofrezca al jugador un nuevo contrato", se leyó en el portal anteriormente citado.

En el mismo informe se preguntan que no saben cómo acabará todo, pero al parecer, desde Liverpool no lo dejarían ir y menos porque el Arsenal sería de los clubes interesados y que tiene como meta reforzar su banda. No obstante, en los 'gunners', el oriundo de Barrancas no sería la prioridad.

Solo queda esperar en qué culminan todos estos rumores de mercado con respecto a Luis Díaz, quien tras participar con la Selección Colombia en los juegos contra Brasil y Paraguay, por las jornada 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas se enfoca en lo que son los retos con Liverpool, el caso puntual de mantener el primer lugar en la Premier League y a la postre coronarse campeón.

Los 'reds' lideran la tabla general con 70 puntos, seguidos por Arsenal con 58 unidades. Recordemos queLiverpool perdió la final de la Carabao Cup con Newcastle y ya quedó eliminado en la Champions League, en la fase de los octavos de final por el PSG.