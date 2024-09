Luis Díaz, venga y hablamos: lo que quiere Liverpool con el colombiano

El buen inicio de temporada de Luis Díaz con el Liverpool parece que ha cambiado muchas cosas en la interna del cuadro ‘red’, que ya no estaría tan convencido de dejar salir al colombiano por el mejor postor y, desde ya, empezaría a trabajar en su renovación.

Y es que, teniendo en cuenta que el guajiro es uno de los peores pagos dentro del plantel, en el cuadro de Anfield, hay motivos de sobra para pensar que en uno de esos ‘coqueteos’, algún otro equipo pueda llegar a convencer al ‘cafetero’ para cambiar de aires.

Sin embargo, adelantándose a todas las situaciones posibles, en Liverpool iniciarán esfuerzos para ‘blindar’ a Luis Díaz, por lo menos por dos temporadas más, sobre lo inicialmente estipulado. “Con contrato hasta 2027, el extremo izquierdo ya ha sido notificado del interés de los 'reds' para prolongar su estancia en Anfield”, indicó ‘Somos Fanáticos’ en su página web.

Luis Díaz con el Liverpool. PIERO CRUCIATTI/AFP.

No obstante, revelando más detalles sobre la situación contractual del colombiano y posible extensión de contrato, en ‘TEAMTalk’ afirmó hasta qué año podría llegar el nuevo acuerdo entre ambas partes, enfatizando en que el guajiro parece estar “motivado en quedarse en el cuadro ‘red’”.

“Teniendo en cuenta que el Liverpool no suele ofrecer grandes extensiones, la predicción es que Luis Díaz reciba una propuesta de renovación por dos años más. El final, por tanto, será en junio de 2029. Además, aunque las partes no llegarán a un acuerdo hasta enero, Arne Slot pidió que el club no escuche propuestas por el astro, ya que el jugador es fundamental para el entrenador”, sentenció el portal internacional.

Por otra parte, es importante recalcar que hay un motivo de peso que podría acelerar la renovación de ‘Luchito’ en el Liverpool y es la posible salida de Mohamed Salah, al final de la temporada. Estando claro que al egipcio solo le queda un año de contrato y, por lo menos hasta ahora, su disposición no es la de continuar, el colombiano es visto como una de las figuras a mantenerse dentro del proyecto, que hasta ahora lidera Arne Slot.

No obstante, faltará ver en qué condiciones y ventajas económicas se dé el acuerdo, con el que se espera ‘blindar’ a Luis Díaz por cinco años más en Anfield.

Luis Díaz, jugador del Liverpool Foto: AFP

¿Cómo le ha ido a Luis Díaz en este inicio de temporada?

El guajiro se ha convertido en el estandarte ofensivo del cuadro ‘red’ en la presente temporada, al punto de llevar un promedio de gol por juego, en los cinco encuentros disputados hasta ahora.

No por nada Luis Díaz es el segundo artillero de la Premier League, hasta ahora, con cinco anotaciones.