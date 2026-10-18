Luis Díaz y la estadística en la que le gana a Michael Olise, estrella del Bayern; sorprendente

El factor velocidad se ha convertido en una de las principales armas del Bayern Múnich en la presente campaña de la Bundesliga, y de acuerdo a este ítem, al colombiano Luis Díaz no hay quién lo pare.

Y es que el oriundo de Barrancas se consolida como el futbolista más veloz de la plantilla del 'grande de Baviera', superando incluso a Michael Olise, quien también muestra sus capacidades y potencia física por la banda derecha.

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Conforme a una reciente estadística, el mundialista con la Selección Colombia en Norteamérica 2026 demuestra una vez más su impacto físico y desequilibrio, superando así la barrera de los 36 km/h en el fútbol alemán.

Luis Díaz fue gran figura del Bayern contra Leipzig en la Bundesliga. Foto: Getty Imágenes

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En esta clasificación le siguen Olise y Joshua Kimmich, ambos empatados con un registro de 35.5 km/h, mientras que el lateral canadiense Alphonso Davies ocupa la cuarta posición con 35.4 km/h. Cierra la lista el juvenil Lennart Karl, quien alcanza los 35.0 km/h. Todos estos datos fueron suministrados por 'Sofascore'.



Por lo tanto, con estos registros, el Bayern Múnich reafirma que la velocidad, la transición y la explosividad por las bandas se han convertido en pilares fundamentales de su propuesta táctica esta temporada. La capacidad de Luis Díaz para marcar diferencias a máxima intensidad no sólo lo posiciona como el jugador más veloz del plantel, sino como un elemento impredecible y letal para romper cualquier estructura defensiva en la Bundesliga.

Acá las estadísticas detalladas:

Luis Díaz: 36.2 km/h Michael Olise: 35.5 km/h Joshua Kimmich: 35.5 km/h Alphonso Davies: 35.4 km/h Lennart Karl: 35.0 km/h

De otro lado, hay que indicar que el exLiverpool y Porto fue una de las figuras en la goleada de los rojos de Baviera por 6-1 sobre Leipzig, al marcar tres goles y generar una asistencia.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich AFP

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"Me alegro muchísimo por 'Lucho', realmente se lo merece. Es cierto que al principio de la temporada desaprovechó algunas ocasiones, pero ya la temporada pasada firmó unas cifras increíbles para nosotros. Hoy hizo un partido extraordinario y, sin duda, fue el hombre de la noche. Me alegro mucho por él", esas fueron las palabras de Kimmich tras el partidazo del colombiano en el Allianz Arena.

Ahora, 'Lucho' y compañía se alistan para un nuevo reto en la Champions League, al recibir al Arsenal.