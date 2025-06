Luis Díaz y Liverpool, estancados en las charlas; mientras tanto, Barcelona presionando

La novela entreLuis Díaz y Barcelona aún no parece tener un final feliz, aunque ambas partes están interesadas en forjar un acuerdo por la llegada del colombiano, lo cierto es que desde Liverpool no piensan zafar a ‘Lucho’ fácilmente, pero tampoco avanzan de buena manera la renovación con una mejoría salarial.

Mientras que el jugador de la Selección Colombia se encuentra de vacaciones en su país, las conversaciones y acuerdos entre españoles y británicos no dan espera, donde la cifra de 80 millones de euros es una seria traba en dicha negociación.

Según cuenta el diario partidario 'Liverpool Echo', Luis Díaz "ha afirmado que estaría encantado de quedarse en el Liverpool. Sin embargo, no ha habido ningún avance respecto a la renovación del contrato del jugador de 28 años, cuyo contrato vence dentro de dos años".

Por su parte, el Barcelona, tiene que tener en cuenta el fair play financiero en la liga de España por lo que no creen conveniente que comprar al colombiano por más de 80 millones de euros, como pide el Liverpool sea lo apropiado para un jugador cercano a cumplir 30 años (28 actualmente). Los 'culés' están dispuestos a desembolsar 60 como máximo.

Mucho se ha venido hablando de que ‘Lucho’ es la opción número uno de los españoles, pero no la única, por lo que aún tienen en cuenta al inglés Marcus Rashford que también quiere llegar al club, y por una cifra cercana a los 60 millones de dólares, y se revivió el interés del joven español Nico Williams, quien fue del interés del Barcelona la temporada pasada, pero el presente económico del club en aquel momento, no permitió avanzar con el fichaje.

Luis Díaz habló de su futuro

“Estoy muy feliz en Liverpool, siempre lo he manifestado. Ellos me han recibido muy bien, estamos ahora mismo en contacto con ellos porque obviamente estamos hablando con otros clubes. Es normal, el mercado se abre y tratar de arreglar lo que sea mejor posible para nosotros, estoy en espera de lo que se pueda dar. Si el Liverpool nos hace una buena renovación o tengo que cumplir mis dos años de contrato, me quedaré feliz, todo depende de ellos, yo estoy para decidir y mirar que es lo mejor para nosotros y el futuro”, confirmó el jugador hace algunos días en concentración con la Selección Colombia.