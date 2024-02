Luis Díaz y Liverpool tienen otra prueba de 'fuego' en la Premier: Arsenal, el rival a enfrentar

Otro compromiso de 'quilates', de 'fuego', es el que se le avecina al Liverpool de Luis Díaz en la Premier League. Este domingo 4 de febrero, el elenco donde milita el extremo guajiro visitará el campo del Arsenal, el Emirates Stadium, en uno de los duelos más atractivos de la fecha en el máximo torneo inglés.

Hace algunas semanas 'gunners' y 'reds' se vieron las caras, pero en esa oportunidad fue por la tercera ronda de la FA Cup, dejando como vencedores a los dirigidos por Jürgen Klopp con marcador de 0-2 y el partido también se efectuó en la cancha de los conducidos por Mikel Arteta.

En dicho juego, 'Lucho' Díaz selló el marcador a favor de su equipo con una buena anotación.

De otro lado, el pasado mes de diciembre también se enfrentaron por Premier League y el resultado final fue de un 1-1 en la cancha del Liverpool.

Así las cosas, los de Arsenal buscan 'revancha' contra los rojos de la ciudad de Liverpool, mientras que los de Díaz y compañía quieren volver a darle otra 'estocada' a su rival, pero en esta ocasión en la Premier League.

La pelota rodará a las 11:30 de la mañana, en horario de nuestro país, este domingo.

Luis Díaz con el Liverpool enfrentando a Arsenal Foto: AFP

¿Cómo llega el Liverpool para enfrentar al Arsenal?

La plantilla entrenada por el alemán Jürgen Klopp lidera la Premier League 2023/2024 con 51 puntos , tras 22 partidos disputados. En la jornada anterior, los 'reds' de Anfield Road doblegaron 4-1 al Chelsea y uno de los goles de Liverpool fue anotado por Luis Díaz. El tanto del número '7' cerró el marcador final.

"Se avecina un rival complicado y tenemos que dar lo mejor de nosotros. Jugamos contra ellos recientemente, dos veces; ambos juegos no fueron perfectos. En casa jugamos una muy buena segunda parte, pero no una buena primera parte. Allí ganamos el partido, pero no fue un partido como lo jugamos habitualmente, el Arsenal fue muy dominante durante mucho tiempo. Ellos tuvieron mucho balón y ocasiones y nosotros rematamos nuestras situaciones. Tenemos mucho que mejorar y en eso estoy pensando", esas fueron las palabras de Jürgen Klopp, en la antesala del juego de este domingo y que recoge la web oficial del Liverpool.

La actualidad del Arsenal

Por el lado de la escuadra de Mikel Arteta se ubican en la tercera casilla en la general. Los 'gunners' suman 46 puntos en 22 juegos disputados en la Premier League, por lo que intentarán hacer respetar su localía contra los 'reds' y escalar en la tabla de posiciones.

En la anterior jornada, los 'gunners' vencieron 2-1 al Nottingham Forest, de visitantes, por lo que llegan bastante motivados.

Jugadores del Arsenal festejan uno de los goles que le marcaron al Crystal Palace, por la Premier League. BEN STANSALL/AFP

"Lo que tenemos que hacer es jugar como lo hicimos en los dos últimos partidos contra ellos y ser más eficientes en las áreas que van a decidir el partido. Estoy muy emocionado, siempre es genial preparar un partido contra el Liverpool; qué buenos son, dominan todos los aspectos del juego. Jugamos en casa y lo que siento es una sensación real de positividad y entusiasmo en todo el lugar", expresó Arteta en conferencia de prensa.

Así las cosas, todo esta servido para que se dé un buen partido en la Premier League entre dos grandes escuadras, como lo son el Arsenal y el Liverpool.