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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, disparado con Sporting con dos goles; pero su equipo cayó 3-2 con LASK

Luis Javier Suárez, disparado con Sporting con dos goles; pero su equipo cayó 3-2 con LASK

Luis Javier Suárez se sigue destacando con Sporting de Portugal y en la Champions League se mostró nuevamente en sintonía con el gol. Sin embargo, su equipo perdió en Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa
AFP

Un doblete del colombiano Luis Suárez no fue suficiente este miércoles para el Sporting de Portugal, que sufrió su primera derrota de la temporada ante el LASK Linz austriaco, por 2-3 en la Champions League.

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Con la primera visita del LASK al campo del Sporting aún fresca en la memoria (una goleada por 1-4 en 2020), el equipo lisboeta no dejó nada al azar y salió con todo, adelantándose en el marcador en el minuto 5 gracias a Suárez.

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Desde el punto de penalti, el delantero colombiano no falló y, además, encadenó su noveno partido consecutivo viendo puerta con la camiseta de los 'leones'.

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Tras abrir el marcador, Luis Suárez volvió a ser protagonista en un gol, pero esta vez en el del LASK, al perder el balón y permitir que Jorgensen avanzara por la banda derecha y se lo pasara a Christoph Lang, quien, con un disparo raso, empató la contienda en el minuto 15.

El tanto provocó inquietud en el Sporting y le hizo perder parte del ímpetu mostrado en los primeros compases, pero, aun así, logró superar en varias ocasiones la línea defensiva de cinco jugadores dispuesta por el LASK y crear peligro ante la portería del campeón austriaco.

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La segunda parte no empezó bien para el LASK, ya que su portero, Jungwirth, tuvo que ser sustituido tras un fuerte choque con Luis Suárez.

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El rumbo del partido cambió en el minuto 63, cuando los austriacos marcaron por medio de Sasa Kalajdzic en una jugada en la que una pérdida de balón, esta vez del español Sergi Altimira, volvió a resultar fatal para el Sporting, ya que propició el contraataque que culminó en el gol.

Y también fue en un contragolpe como el LASK logró el 1-3, obra de Danek en el minuto 68.

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El Sporting se lanzó a por la remontada y, en el minuto 89, Luis Suárez aprovechó un rebote, regateó al portero austriaco dentro del área pequeña y firmó su doblete.

Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa en la Champions League.
Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa en la Champions League.
Foto: AFP

Los portugueses estuvieron cerca de conseguir el empate, pero el LASK Linz supo aguantar y se llevó de Lisboa sus primeros puntos en esta Liga de Campeones, en la que aún tendrá que volver a Portugal para enfrentarse al Oporto y también se medirá al Real Madrid.

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- Ficha técnica:

2 - Sporting de Portugal: Kaique; Araújo, Inácio, Quaresma, Fresneda; Altimira, Simões (Gonçalves, min. 67), Doumbia (Ioannidis, min. 80), Catamo (Guilherme, min. 79); Irankunda (Derry, min. 79) y Luis Suárez.

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3 - LASK Linz: Jungwirth (Schützenauer, min. 52); Jorgensen (Flecker, min. 83), Mbuyamba, Alemão, Andrade, Dibango; Danek, Ljubicic, Horvath (Schöpf, min. 65); Kalajdzic (Usor, min. 83) y Lang (Adeniran, min. 65).

Goles: 1-0, mim: 5: Suárez, 1-1, min15: Lang; 1-2, min.63: Kalajdzic; 1-3, min.68: Danek; 2-3, min.89: Suárez.

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Árbitro: Nicholas Walsh (Escocia). Mostró tarjeta amarilla a Doumbia y Simões, del Sporting, y a Lang, Horvath, Kalajdzic, Schützenauer y Danek, del LASK.

Incidencias: Partido de la fase regular de la Liga de Campeones disputado en el estadio José Alvalade de Lisboa (Portugal) ante 48.985 espectadores.

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