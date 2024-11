Mayra Ramírez, nominada al once ideal de los premios The Best: siguen los reconocimientos

Mayra Ramírez vive un momento de ensueño. Además de ser habitual convocada a la Selección Colombia , es figura en el Chelsea femenino, uno de los clubes más grandes del mundo. En ambas escuadras, brilla con goles, asistencias y excelentes rendimientos. Por eso, las distinciones no se han hecho esperar y esta vez llegó desde la FIFA, que incluyó su nombre en una importante lista.

La nacida en Sibaté, de 25 años, aspira a ser parte del once ideal en los premios The Best. Eso sí, no será nada fácil, pero tampoco imposible. Junto a la 'cafetera' hay otras 21 futbolistas que fueron elegidas como las mejores delanteras. Razón por la que se aferra a la votación de las personas, quienes deberán valorar su buena temporada en los torneos del rentado local y Champions League.

Your nominees for #TheBest FIFA Women's 11. 🏆



Who's getting your vote? — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 28, 2024

Para esta edición de los premios, que entrega la FIFA, la mayor novedad radica en que los hinchas tendrán la oportunidad de participar en la elección del Premio The Best al once femenino. Así, los amantes del fútbol podrán elegir a sus jugadoras entre una lista de 77 nominadas (22 defensoras, 22 centrocampistas y 22 delanteras, más once guardametas) y armar a su equipo como guste.

TRANQUILOS, NO NOS OLVIDAMOS DE ELLA. Mayra Ramírez, representando a Colombnia y al Chelsea, es una de las nominadas para ser la mejor delantera del mundo en los premios The Best. pic.twitter.com/9vlu5dyn7X — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2024

No obstante, debe colocarlas en una de las formaciones tácticas predefinidas, a fin de formar su escuadra. Los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de un panel de expertos. Ahora, las miradas se centrarán, de seguro, en la elección de la mejor jugadora del año, donde son 16 las que dicen presente y en la que Aitana Bonmatí (España), del Barcelona, es la favorita a ganar.

Mayra Ramírez en una de las sesiones de entrenamiento del Chelsea femenino. @ChelseaFCW

Publicidad

Nominadas al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA