¿Cómo votar por James Rodríguez, en los premios The Best? Este es el paso a paso

La FIFA anunció la lista de nominados a los premios The Best, que reconocerán a las estrellas de otro apasionante año de fútbol masculino y femenino, tanto de clubes como de selecciones. En FIFA.com ya es posible votar en diversas categorías de premios. En esta edición, los aficionados desempeñarán una labor destacada en la elección de los ganadores.

Así, en el Premio The Best al Jugador de la FIFA, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Premio The Best al Guardameta de la FIFA y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA, los votos de los aficionados serán determinantes.

En esta ocasión, dichos votos tendrán el mismo peso que los de los actuales capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como los de los representantes de medios de comunicación. Ahora, la elección del ganador del Premio a la Afición de la FIFA correrá exclusivamente a cargo de los aficionados.

Por otro lado, un panel de expertos decidirá el destinatario del Premio Fair Play. Los ganadores del nuevo Premio Marta y del Premio Puskas serán elegidos entre los aficionados y un panel de FIFA Legends, cuyo voto tendrá el mismo peso. La mayor novedad de la presente edición radica en que los aficionados tendrán la oportunidad de participar en la elección del Premio The Best al once masculino de la FIFA y el Premio The Best al once femenino de la FIFA.

James Rodríguez, volante y capitán de la Selección Colombia, celebra un gol en la Copa América 2024 AFP

Publicidad

Así, los hinchas podrán elegir a sus jugadores entre una lista de 77 nominados (22 defensores, 22 centrocampistas y 22 delanteros, más once guardametas) y colocarlos en una de las formaciones tácticas predefinidas, a fin de formar su equipo. Los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de un panel de expertos.

El Premio Puskas se ha reformulado y se otorgará al autor del mejor gol del fútbol masculino, con independencia del campeonato o la nacionalidad. A fin de homenajear el mejor gol de cualquier liga femenina del planeta, se hará entrega por primera vez del Premio Marta de la FIFA, bautizado en honor a la leyenda brasileña.

LOS VOLANTES NO SE QUEDAN ATRÁS: Luciano Acosta, Thiago Almada, James Rodríguez y Pajarito Valverde ternados en esta categoría de los premios The Best.



📷 @FIFAWorldCup pic.twitter.com/tABTjwOL0H — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2024

Publicidad

Cabe aclarar que el plazo para votar en FIFA.com finaliza a las 23:59 p.m., del próximo martes 10 de diciembre. Y para apoyar a James Rodríguez, quien está en la lista a mejor mediocampista del mundo, debe seguir los siguientes pasos: