¡Mayra Ramírez, todo un orgullo!: nominada a mejor jugadora en los Globe Soccer Awards

🏆 Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST WOMEN'S PLAYER are: A. Bonmatí, L. Bronze, T. Chawinga, G. Geyoro, M. Giugliano, C. Graham Hansen, P. Guijarro, G. Gwinn, Y. Hasegawa, A. Hegerberg, pic.twitter.com/4aEyXv4Q94