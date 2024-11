‘Dibu’ Martínez dijo por qué es tan polémico y hasta grosero: “Es mi juego”

Emiliano ‘Dibu’ Martínez saltó a la fama cuando intimidó a varios pateadores de la Selección Colombia en la definición por penaltis de una de las semifinales de la Copa América de 2021, cuando les dijo de todo a jugadores como Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Edwin Cardona, que fallaron sus respectivos cobros.

Martínez asumió la titularidad en ese torneo debido a que Franco Armani, el llamado a ser inicialista, dio positivo en un control previo de COVID-19, pese a no tener síntomas.

En consecuencia, el popular ‘Dibu’ aprovechó la oportunidad para volverse el dueño del arco albiceleste, con el que a partir de ese momento ganó 2 Copas América, un Mundial, una Finalissima y 2 trofeos Lashin a mejor arquero del mundo, galardón entregado en la gala del Balón de Oro.

Publicidad

Sin embargo, en cada escenario ha solido tener reiteradas salidas en falso, como haber celebrado el título de la Copa del Mundo de Catar 2022 poniéndose en sus partes íntimas el trofeo de mejor portero de ese certamen y hasta golpear a un camarógrafo en Barranquilla luego de triunfo 2-1 de Colombia sobre Argentina en la octava fecha de la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial de 2026.

💥Así fue la agresión del 🇦🇷'Dibu' Martinez luego de que la 🇨🇴#SelecciónColombia le ganara 2-1 a Argentina en Barranquilla por #Eliminatorias pic.twitter.com/s5eOA8itDB — La Página Deportiva ® (@LaPagDeportiva) September 11, 2024

Publicidad

No obstante, ese tipo de acciones al parecer no siempre son espontáneas, según lo dio a entender el propio Martínez en declaraciones entregadas al diario francés ‘L’Équipe’, al que, entre otras cosas, también le contó la singular apuesta que hizo con Jhon jáder Durán , delantero colombiano con el que es compañero en el Aston Villa.

¿Por qué ‘Dibu’ Martínez es tan polémico, agresivo y hasta grosero?

El guardameta de 32 años de edad le comentó al medio que se porta así porque su idea es absorber toda la presión y que su equipo juegue relajado:

“Me gusta tomar la presión a la afición rival para que mis compañeros puedan jugar con libertad”.

Publicidad

A su vez, le reveló a la revista ‘France Football’ cómo atemoriza a los oponentes para salir victorioso:

“Los rivales saben que soy imponente y agresivo. Puedo salir con la rodilla por delante y a veces se asustan. No quieren que les dé en la cara y cuando me oyen gritar, ya no quieren saltar. Es mi juego, no busco asustar, sino controlar el área”.