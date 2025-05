Mientras Luis Díaz celebra en Liverpool; en Barcelona lo ven como un "socio" para Yamal

Luis Díaz celebró hace unas horas el título de la Premier League con Liverpool, y ahora su nombre no para de ocupar líneas en la prensa española y todo el asunto es por el Barcelona. Al guajiro lo ven como un "socio ideal" para Lamine Yamile, una de las estrellas florecientes del elenco que es entrenado por Hansi Flick.

Con un buen semestre para los 'blaugranas', excepto por no haber llegado a la final de la Champions League, ya empiezan a mirar piezas que engranen de buena manera en el sistema. Según precisó el diario 'Mundo Deportivo' harían unos pocos retoques de acuerdo a las variantes del mercado, el límite salarial, y la misma voluntad que tenga el futbolista. La portería y la delantera serían claves, en esta última el perfil del exJunior de Barranquilla apunta muy bien.

"Las obras en la delantera quizás pasan por un refuerzo que compita por ser titular, no tanto por un fichaje estructural. Si Lewandowski quiere agotar el contrato, el perfil de Luis Díaz parece inmejorable", se lee en uno de los apartados del informe del medio anteriormente citado.

Luis Díaz con el Liverpool de Inglaterra - Foto: Liverpool Oficial

Y a continuación alabaron el buen despliegue que tiene el oriundo de Barrancas por la banda y como delantero centro; la variabilidad que le podría aportar al Barcelona.

"Puede jugar en la banda izquierda, donde más le gusta, pero también como delantero centro, lo que ya ha hecho en el Liverpool. Otro socio ideal para Lamine Yamal. Como Ferran, entiende los espacios para el desmarque y es un agitador de la presión alta; como Raphinha, es capaz de encadenar muchos esfuerzos, todos a máxima intensidad. A corto plazo, no se necesita más", terminaron por precisar en 'Mundo Deportivo'.

Ya en cuento al tema de la portería, la primera opción sería Joan García y quien en la actualidad milita en el Espanyol.

En Barcelona dijeron que Luis Díaz "es un jugador fantástico"

El sábado anterior, al DT del Barcelona, Hansi Flick, le consultaron por los posibles fichajes para su club. Los nombres que pusieron sobre la mesa: Luis Díaz y Marcus Rashford, del Manchester United.

"No quiero hablar sobre jugadores que no están en mi equipo. Ambos son jugadores fantásticos, me gustan y ya veremos qué ocurre", precisó en la previa del juego contra Athletic Bilbao y en el que terminó imponiéndose el 'blaugrana' 0-3 con un doblete de Robert Lewandowski.