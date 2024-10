Migue Borja, duro: "Pusieron en vergüenza a mi familia, exijo respeto"

Miguel Borja ha pasado días difíciles y todo por la denuncia que recibió por supuesto caso de maltrato hacia sus hijos. El delantero colombiano ha ocupado portadas por este tema en Argentina y su rendimiento en lo futbolístico ha quedado en un segundo plano.

Y es que recordemos que el Instituto Grilli de Canning hizo una demanda en contra del 'Colibrí' y su esposa por supuesto maltrato infantil, pero las autoridades en el sur del continente dictaminaron en su fallo que los pequeños del '9' de River Plate no sufren ni padecen de violencia doméstica.

Tras el compromiso frente a Vélez Sarsfield dondese reportó con gol desde el punto blanco del penalti , Miguel Borja se refirió a esta situación, que según el propio oriundo de Tierralta, ha puesto en vergüenza a su familia.

Miguel Borja con River Plate. ALEJANDRO PAGNI/AFP.

¿Qué dijo Miguel Borja sobre la denuncia que le hicieron desde el colegio de sus hijos?

"Fue duro, durísimo, porque uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ama a sus hijos y creo que la decisión que tomó la escuela fue desafortunada para mí y para mi familia, puso en vergüenza a mi familia, los abogados se van a encargar de aclarar el tema. Desde aquí les exijo a ellos que respeten a mi familia", esas fueron las palabras del exjugador de Atlético Nacional con 'TNT Sports' Argentina post partido.

Ya sobre lo que respecta su anotación frente al 'fortín', el artillero cordobés sostuvo que "yo creo que me reviso, entreno cada día para tratar de no desenfocarme de lo que me corresponde, que es el arco. Venía entrenando, le doy las gracias a Dios porque me dio la oportunidad nuevamente de anotar, creo que la confianza de Marcelo ha sido fundamental para mí, porque a pesar de que vengo sin marcar, sin por momentos hacer buenos partidos, él me ha bancado mucho y bueno le doy las gracias a él y esperamos que ahorita en la Libertadores poder darle una alegría a él y a toda la hinchada".

El compromiso entre River Plate y Vélez Sarsfield quedó igualado a un gol en el estadio Más Monumental, el viernes anterior. Braian Romero adelanto al equipo visitante, mientras que Borja marcó la igualdad, al minuto 49, desde el punto blanco del penalti.

El resultado dejó a los dirigidos por Marcelo Gallardo con un total de 26 puntos, esto luego de 18 compromisos disputados. En la tabla general se ubican en la séptima casilla.