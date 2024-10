Miguel Borja tomó drástica decisión tras ser denunciado por presunto maltrato a sus hijos

La tarde de este martes 8 de octubre fue bastante complicada para el delantero de River Plate , el colombiano Miguel Ángel Borja , quien fue denunciado por la directora del colegio donde estudian sus hijos, por presunto maltrato familiar.

La denuncia fue impuesta en la Comisaría de la Mujer y la Familia de La Unión, acusando tanto a Miguel Borja como a su esposa, Linda Pérez, por presuntos abusos en contra de sus hijos, Samuel y Joel, evidenciados por una maestra de este último, de 7 años, tres años menor que su hermano Samuel.

A las pocas horas de que se hiciera oficial el polémico anuncio, se dio a conocer que la misma Comisaría de la Mujer desestimó lo denunciado por las maestras, pues en los estudios y entrevistas con los menores no se pudo identificar un signo de abuso físico, por lo que ambos infantes fueron enviados a su casa en compañía de sus padres.

Según indicó el reconocido medio argentino 'Olé', Borja tomará acciones legales en contra de sus demandantes, por tratarse de lo que ellos mencionan como una "falsa denuncia". El mismo periódico indicó que en las próximas horas se podría emitir un comunicado oficial en el que se dé a conocer detalles sobre la contrademanda del futbolista, en medio de la indignación que causó la grave acusación en él y su entorno familiar.

Cabe destacar que si bien las acusaciones fueron descartadas, no quiere decir que no quede un precedente en el caso, o que este haya sido cerrado. Olé menciona que: "lo que se hace es archivarlas en caso de que el seguimiento de la fiscal María Lorena González, y el servicio social que protege los derechos del niño no conduzca a situaciones de violencia", concluyendo la información asegurando que: "El objetivo es que las presuntas víctimas, pasado un tiempo, puedan declarar nuevamente y ampliar el testimonio"

Miguel Borja contra Platense. Getty Images.

¿Qué fue lo que motivó la denuncia?

Todo comenzó debido a que según comentó en sus declaraciones la directora del instituto Grilli de Canning, contado por el medio antes citado, "El menor de los Borja Pérez (Joel de 7 años), le habría contado a su maestra que cuando se portaban mal tanto él como su hermano Samuel, sus padres les pegaban con cinturones en las piernas, a lo que la profesora aseguró que el niño estaba muy angustiado ya que, durante la primera hora de clase le llamó la atención por su comportamiento, y que ahí este rompió en llanto al revelar que no quería que llamaran a su padre por los supuestos actos que ocurrían en el hogar".