Miguel Ángel Borja, atacado por hinchas de River Plate; no le perdonan eliminación

River Plate de Argentina se quedó con las ganas de disputar en su propio estadio el partido único de la final del torneo continental luego de no revertir el 3-0 por el que perdió en el encuentro de ida.

El equipo de Miguel Ángel Borja no mostró su mejor cara frente a sus hinchas en el partido de vuelta, disputado en el Monumental de Buenos Aires, y la frustración de los espectadores ‘millonarios’ no se hizo esperar.

Fue así como muchos de ellos cargaron tintas en contra del colombiano, que paró en seco su racha anotadora desde la llegada al plantel de Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, entrenador que sustituyó en el cargo a Martín Demichelis, con quien el cordobés no paraba de mandar la pelota al fondo de la red.

Ahora, con el ‘Muñeco’ como timonel, el ‘cafetero’ es obligado a salir más del área rival, a marcar cuando su equipo no está atacando y a tener más sacrificio, mientras que con el anterior DT la orden que tenía era esperar en el área a que le llegará el esférico para definir.

Miguel Ángel Borja, atacado por hinchas de River Plate

Los aficionados salieron del estadio enfurecidos por quedar al margen de laCopa Libertadores y hasta pidieron cabezas, como la del colombiano, a quien los hinchas que coreaban su nombre ahora le cobran duro por no anotar como lo hacía meses atrás.

“Lárgate, Borja. No puedes jugar nunca más con la camiseta de River… Borja no juega nada, no puede ser el 9 de River… Hace año y medio sabemos que Borja no es el 9 de River, que se necesita un 9 de presión… Andate, Borja; no juegues más… Borja, no podemos verte. Gallardo, no lo pongas nunca más… Basta de Borja”, fueron algunos de los comentarios que recibió el colombiano.

Acá, varias de las reacciones de los enfurecidos fanáticos (desde el minuto 7:23):

Ahora, el futuro del colombiano queda dependiendo de su remate de año, según lo describió el medio argentino ‘TyC Sports’, pese a que tiene contrato firmado hasta 2025: "Estos 8 partidos que quedan hasta fin de la temporada podrían marcar su destino".

Ahora, Borja se alista con River Plate para recibir a Banfield el sábado 2 de noviembre en cumplimiento de la fecha 20 de la Liga de Argentina.