Miguel Ángel Borja, de su amor a Dios, al mensaje especial para Lionel Messi

Miguel Ángel Borja se ha convertido en uno de los jugadores más llamativos del fútbol argentino en los últimos meses. El delantero goza de una racha de tantos espectacular, pues lleva 10 goles en tan solo ocho partidos, cifras envidiables que posicionan al colombiano entre los goleadores del torneo.

Cada que el cordobés marca un gol, es clara su celebración: arrodillarse, apuntar hacia el cielo y darle gracias a Dios, cosa que ha venido llamando mucho la atención entre los argentinos, quienes hasta le han puesto como apodo 'el amigo de Dios', al jugador de River Plate.

Ahora, en charla con el pastor Alejandro Gómez, el 'colibrí' pudo dar varias enseñanzas respecto a lo que ha vivido en el fútbol argentino. De hecho, habló de un momento muy especial para él, pues recordó cómo fue que vivió su debut como jugador del cuadro 'millonario'. Aquel día, se arrodilló, oró a Dios y pese a que Marcelo Gallardo le estaba dando las últimas instrucciones, él se mantuvo concentrado en su oración. "Aprendí algo de un pastor en Colombia que cuando un hombre trabaja, bueno, trabaja, pero cuando un hombre ora el que trabaja es Dios. Y yo antes de entrar al campo oro para que luego Dios se encargue de trabajar", explicó.

"Aprendí que el que se humilla, será exaltado y todo aquel que se exalta será humillado, porque muchos que se han creído que no hay un Dios todo poderoso o que blasfeman en contra del señor y hay pruebas. Mucha gente no cree en Dios porque no lo tocan, pero sí hay pruebas de que tú cuando blasfemas con el señor te sucede algo como quitarte la vida o dejarte sin caminar. Son cosas que tú no puedes hacer. Cuando te humillas delante del señor, Dios se encarga del resto", terminó por agregar de manera emotiva.

Publicidad

El mensaje que dejó Miguel Ángel Borja para Lionel Messi

Lionel Messi en su paso por el Barcelona. Foto: AFP

Uno de los mejores jugadores de la historia, Lionel Messi, es bien sabido que es un gran creyente de Dios. Al igual que Borja, el argentino le dedica gran parte de su vida a la religión y en muchas ocasiones ha dejado claro que el talento que tiene con sus pies no fue formado solo por la disciplina o el trabajo, pues asegura que Dios fue quien le dio la capacidad de maravillar al mundo con su pierna zurda.

Publicidad

"Yo creo que Messi lo que hizo en el último tiempo ha sido especial, sobre todo en las notas cuando dice que el talento que él tiene se lo ha dado Dios, y no es algo que todos hacen porque creen que la persona se ha hecho gracias al trabajo solamente y no. Él lo que ha hecho lo hace más grande. Yo como cristiano me alegro porque mis niños lo ven a él y lo toman como ejemplo, no solo al papá con el que viven. Saber que Messi dice que el talento se lo ha dado Dios marca y deja esa semilla en los niños de que sí hay un Dios. Me pone muy feliz porque creo que es el camino", fue lo que dijo Miguel Ángel Borja respecto a Lionel Messi.