Roger Martínez y la decisión que habría tomado Gustavo Costas, previo al partido contra Boca Juniors

Racing Club se prepara para recibir a Boca Juniors en juego por la Copa de la Liga Argentina y todo parece indicar que Roger Martínez, aunque viene demostrando que es uno de los delanteros destacados del club, todo parece indicar que el jugador tendría ya reservado su puesto en el banco de suplentes.

Según reporta el medio 'Olé', el colombiano, aunque goza de una "gran calidad, riqueza técnica y jerarquía como delantero", no estaría para este importante partido y en su lugar Maximiliano Salas ocuparía su lugar.

De hecho, el propio Gustavos Costas, director técnico de la 'academia', habría aclarado la situación respecto al atacante 'cafetero', dando argumentos respecto a la razón por la que no ha estado sumando muchos minutos, últimamente. "Roger viene de una lesión y no está al 100%. Jugó un tiempo con Platense (entró en el ST) y con Sarmiento iba a jugar 60 minutos, pero no lo pude sacar por el resultado", fueron las declaraciones del estratega en rueda de prensa.

Así las cosas, todo parece indicar que Roger Martínez estaría en el banco de suplentes y podría tener oportunidad de disputar algunos minutos de este partido que es considerado como uno de los clásicos del fútbol argentino en el segundo tiempo o según lo requiera el técnico Costas.

¿Juan Fernando Quintero jugará contra Boca Juniors?

Juan Fernando Quintero, volante colombiano de Racing, en medio del clásico de Avellaneda contra Independiente Getty Images

Según informó Olé, Juan Fernando Quintero es muy probable que sea parte del once titular para aquel encuentro. El zurdo, quien se ha venido destacando con la camiseta celeste, sería nuevamente tomado en cuenta por Gustavo Costas, que buscaría en el colombiano aquel talento creativo para alimentar a los delanteros que alinearía para el partido contra Boca Juniors, en este caso: Maximiliano Salas y, muy probablemente, Adrián Martínez, quien es uno de los goleadores de la Copa de la Liga Argentina.

Otras novedades en Racing para jugar contra Boca Juniors

Juan Fernando Quintero celebra en entrenamiento con Racing Club Foto: Racing

Según reporta Olé, Gustavo Costas planea realizar más cambios en la alineación. Leonel Miranda es el principal candidato para ocupar el lugar de Agustín Almendra, quien sufrió una lesión importante en el músculo semimembranoso del isquiotibial derecho.

Existía la posibilidad de que Santiago Sosa, quien normalmente juega en defensa, se adelantara al mediocampo, permitiendo que Tobías Rubio o Leonardo Sigali entraran en la línea defensiva. Sin embargo, el entrenador parece decidido a mantener a Sosa en su posición actual de líbero, donde ha mostrado un buen desempeño. La opción de incluir a Baltasar Luis Rodríguez junto a Bruno Zuculini fue considerada pero finalmente descartada.

Juan Nardoni, por su parte, tiene altas probabilidades de comenzar el juego como lateral-volante, rol que ha desempeñado en los últimos entrenamientos en ausencia de Santiago Solari. A pesar de haber sido reservado hasta el viernes por una molestia menor, no se le debe descartar para el partido.