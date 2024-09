Miguel Ángel Borja, envuelto en una discusión: "Vas a pedir perdón y después festejas"

Miguel Ángel Borja no vive su mejor presente en River Plate . Las discretas presentaciones y pocos goles son la fiel prueba de ello. De hecho, en la derrota 0-1 frente a Talleres de Córdoba fue el peor calificado por los medios argentinos , como el caso de 'Olé' y 'TyC Sports'. Sin embargo, no fue lo único, ya que también se le vio involucrado en una pequeña discusión.

Cuando transcurría el minuto 12, el defensa central, Paulo Díaz, cometió un error, se enredó y regaló la pelota al delantero Federico Girotti. Mano a mano con el guardameta, Franco Armani, no perdonó e infló las redes, marcando el único tanto del compromiso. Debido a su pasado en el 'millonario', se disculpó con toda la afición en el estadio Más Monumental.

Pero después hizo otro gesto, que indicó que estaba festejando. Esto, al parecer, no le gustó al colombiano, Miguel Ángel Borja, y se acercó a reclamarle. Los detalles de lo ocurrido fueron contados por uno de los protagonistas: el hombre de la 'T'. En entrevista con 'ESPN', reveló qué pasó, cuál fue la causa de la molestia y dijo que todo quedó en buenos términos.

Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate, se lamenta por un fallo contra Talleres de Córdoba Getty Images

"Me dijo: 'vas a pedir perdón y después festejas'. Entonces le expliqué era una celebración para mi hija. Cuando le conté, lo entendió y no me dijo nada más por las dudas, todo quedó ahí", expresó Federico Girotti. Eso sí, no fue lo único y analizó lo que pasó en la cancha. Y es que para conseguir esos tres puntos, sufrieron más de la cuenta y lucharon hasta el final.

👀 ¿¿BORJA LO FUE A PELEAR A GIROTTI TRAS SU GOL EN EL MONUMENTAL?? Fede responde...



📺 #DisneyPlus | #ESPNFútbol1 pic.twitter.com/zd15WhnTus — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2024

"Fue un partido complicadísimo, se nos vinieron por todos lados, especialmente en el segundo tiempo. Lo que hicieron el arquero, Guido Herrera, y la defensa fue bueno, sacaron de todo", sentenció. Justamente, el guardameta de Talleres atajó tres opciones claras que tuvo Miguel Ángel Borja, ahogándole el grito de gol, con espectaculares 'voladas' bajos los palos.