Miguel Borja lo intentó, pero fue 'rajado' tras la derrota de River Plate con Talleres

Miguel Borja fue de los más incisivos en el ataque de River Plate que cayó en condición de local 0-1 frente a Talleres de Córdoba, este domingo. Pese a las opciones que tuvo en el juego, el de Tierralta no pudo celebrar y en gran parte se debió a la buena actuación del arquero rival, Guido Herrera.

El número '9' generó varios 'mano a mano' con el golero de la 'T',que incluso se refirió al particular duelo que tuvo con el artillero de nuestro país. Además, le anularon un tanto por falta previa a Herrera.

Lo cierto es que tras el compromiso en el Más Monumental, en la prensa de Argentina salieron las habituales calificaciones, y pese a la esfuerzo y la entrega que tuvo Borja, su calificación final no fue la mejor. Miguel Ángel fue 'rajado'.

¿Qué puntuación le dieron a Miguel Borja, tras la derrota de River Plate vs. Talleres?

En ese orden de ideas, en el habitual 'uno por uno' del diario 'Olé', al delantero cordobés lo puntuaron con un cuatro sobre diez, y sobre su actuación escribieron lo siguiente: "Herrera le tapó una volea a quemarropa en el final y un bombazo contra el palo derecho en el PT. Habilitó con lucidez a Lanzini. Sigue sin cortar la sequía con la red el goleador de River".

Miguel Borja, delantero colombiano que milita en River Plate. Aquí en el partido contra Talleres. Marcelo Endelli/Getty Images

De otro lado, en 'TyC Sports' también reseñaron algo parecido. Sostuvieron que no está en su nivel, ya que recordemos que al inicio de esta temporada estaba en modo 'on fire'.

"No descubrimos nada diciendo que está bajo, que no está en su nivel. Ya junta cuatro partidos al menos jugando mal. De aquellos goles sin contexto que se inventaba a esta desidia en el campo. Así y todo, tuvo un par que no logró capitalizar", escribió el tabloide anteriormente citado. Y de calificación fue un cuatro para Borja.

"Se llevaron un premio demasiado grande por el segundo tiempo que hicimos. El arquero de ellos (Herrera) estuvo muy bien. Y Paulo Díaz es un jugador de categoría, que asume su responsabilidad. Lo de hoy fue un accidente", consideró Gallardo.

Lo que dijeron en River Plate del resultado

