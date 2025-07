Miguel Borja entre los goleadores del siglo en River Plate; supera a dos colombianos

A pesar de ser uno de los jugadores más resistidos por parte de la afición de River Plate, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja sigue demostrando que su efectividad frente al arco lo convierte en una pieza clave para el equipo argentino. En su más reciente aparición con la ‘banda cruzada’, el cordobés volvió a responder con goles, incluso cuando no es titular habitual.

Borja ingresó desde el banco de suplentes a los 85 minutos en el duelo ante Atlético Platense y, en el tiempo de adición, sentenció el partido marcando el 3-1 definitivo. La jugada nació de un pase largo de Gonzalo ‘Pity’ Martínez que el colombiano supo controlar y definir con un potente remate de pierna derecha. Su tanto no solo selló el triunfo, sino que reafirmó su condición de goleador silencioso.

Miguel Ángel Borja entre los más goleadores

Miguel Ángel Borja anotó gol con River Plate sobre Platense AFP

Con esta anotación, Miguel Ángel Borja alcanzó los 61 goles con la camiseta de River Plate, una cifra que lo ubica como el segundo máximo artillero del club en lo que va del siglo XXI, solo por detrás de Fernando Cavenaghi, una de las grandes leyendas del conjunto de Núñez.

Este registro toma aún más relevancia si se tiene en cuenta que el colombiano ha tenido que lidiar con momentos de irregularidad, lesiones y la constante competencia por un lugar en el once inicial. Sin embargo, su capacidad para convertir cada oportunidad en gol ha sido indiscutible.

Además de Borja, en el top 10 de goleadores del siglo XXI con River Plate aparecen dos colombianos más: Rafael Santos Borré, con 55 goles, se ubica en la tercera casilla, mientras que Radamel Falcao García, quien pasó por el club entre 2005 y 2009, ocupa la sexta posición con 45 dianas. Esta presencia de futbolistas colombianos en el listado reafirma el legado ‘cafetero’ en uno de los clubes más importantes del continente.

Borja cerca de Juan Pablo Ángel

Miguel Borja está a las puertas de una marca histórica para el fútbol colombiano. El delantero nacido en Tierralta (Córdoba), está a solo un gol de igualar a Juan Pablo Ángel, quien con 62 anotaciones es el colombiano con más goles en la historia de River Plate.

Superar ese registro no solo le permitiría a Borja entrar en los libros de historia del club millonario, sino también reivindicar su nombre ante una parte de la hinchada que aún lo mira con recelo. No obstante, el reto no será sencillo: deberá convencer al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo —tras la salida de Marcelo Gallardo— para ganar minutos como titular y mantener una frecuencia goleadora que le permita escalar aún más en la tabla de artilleros.

Mientras las críticas siguen dividiendo opiniones, los números de Borja hablan por sí solos. Con cada gol, el ‘colibrí’ construye su propio legado en River Plate, uno que podría quedar grabado junto a los grandes nombres del club.