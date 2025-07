Hugo Rodallega despachado contra José Pékerman, DT de Colombia en Mundial 2014; "fue un cuentico"

Hugo Rodallega, quien salió goleador y campeón de la Liga BetPlay 2025-I con Independiente Santa Fe; estalló en una reciente entrevista, no se guardó nada y habló de las inconformidades que tenía contra el técnico José Pékerman, que no lo tuvo en cuenta en el grupo de convocados de la Selección Colombia para el Mundial en Brasil 2014.

El delantero, de 39 años, en ese año jugaba en el Fulham, de Inglaterra, donde él mismo asegura que tenía un buen presente goleador, y cree que contaba con todas las condiciones para participar en dicho certamen, donde el combinado 'tricolor' hizo un papel histórico al avanzar hasta los cuartos de final, la mejor hasta la fecha.

En charla con el periodista Ricardo 'El Gato' Arce, el delantero vallecaucani dijo que "ese 'cuentico' a mí no me lo meten. Yo puedo ganar dos títulos más, conseguir quién sabe cuantos botines, llegar a cerrar mi carrera con broche de oro, ganando cosas con Independiente Santa Fe y miles de cosas, pero esa 'espinita' siempre va a estar ahí", inició declarando 'Hugol'.

"Yo fui un jugador de proceso, de muchos años de Selección Colombia, jugué dos Copa América, y como se dice, "cuando tuve que ponerme los guantes me los puse", representé de gran manera a mi país, como pude, y de pronto la cantidad de goles no fue la más brutal, pero siempre estuve, siempre hice goles en los equipos en los que estuve, pero el no haber estado en un mundial, y no es que tenga nada contra mis colegas que sí lo pudieron hacer, pero yo hoy en día me pongo a ver la lista de los que llevaron en los dos mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018), que era donde yo podía estar, y yo creo que unos siete, ocho, nueve o hasta 12 jugadores que a mí no me vienen con ese 'cuentico' de que estaban en mejor nivel que yo: no. Ahí hubo algo diferente", afirmó el actual jugador de Santa Fe.

Aquí está la verdad para Hugo Rodallega, sobre la @FCFSeleccionCol en la época de José Pékerman y el negocio. pic.twitter.com/kyaG2eU6tg — Ricardo Arce (@ElGatoArceArce) July 15, 2025

Rodallega lamenta el presente en el fútbol de nuestro país

"Hoy en día las cosas son lamentablemente así y hay que aceptarlo que esto es parte del negocio, pero no es por niveles, eso es puro cuento. Lamentablemente, muchos de esos jugadores, sus carreras ya terminaron hace rato, estuvieron en mundiales y todo, y vivieron esa experiencia, pero después de eso, sus carreras terminaron hace rato", añadió Rodallega.

Por último, opinó si cree que muchos de los jugadores llamados a estos dos mundiales fueron con el propósito de ser vendidos: "Yo soy futbolista, llevo muchos años en esto, tengo muchos contactos, muchos amigos y uno se entera de absolutamente todo. Y es lamentable que eso haya tenido que pasar, porque al escoger a los jugadores para ir a representar a su país en un mundial de fútbol debería ser la más adecuada, no por negocio", concluyó.