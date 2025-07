Pelea de Manny Pacquiao vs. Mario Barrios abriría telón a posible revancha contra Mayweather

Manny Pacquiao, de 46 años de edad y único campeón orbital en 8 divisiones, volverá a los cuadriláteros luego de 4 años de retiro, tiempo en el que se estuvo dedicando a la política en su país.

Su oponente será el mexicano Mario Barrios, de 30 años y poseedor del cinturón wélter de del CMB, corona que pondrá en juego en uno de los combates más esperados del año.

El escenario del enfrentamiento será el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas (Estados Unidos), donde el sábado 19 de julio de 2025 a partir de las 7:00 de la noche, hora colombiana, estarán puestos los ojos del mundo por lo que representa la reaparición del filipino.

De hecho, grandes personalidades del espectáculo y del deporte de las narices chatas han confirmado su presencia en el coliseo para atestiguar el esperado retorno del popular ‘Pacman’ frente a uno de los mejores pegadores de la actualidad.

Y entre esas celebridades está el exboxeador estadounidense Floyd Mayweater, de 48 años de edad, excampeón en 5 categorías y púgil que se retiró con un récord de 50 victorias en 50 combates, uno de ellos contra Pacquiao, el 2 de mayo de 2015.



¿Pacquiao vs. Barrios, puente para revancha Pacquiao vs. Mayweather?

De acuerdo con la revista especializada Boxeo Mundial, la aparición del norteamericano en la pelea del filipino y el mexicano haría parte del ‘show’, pues este podría subir al ring para retar al asiático luego del pleito en que el favoritismo estaría marcado a favor del azteca.

“Extraoficialmente, se ha podido conocer de conversaciones que exploran la posibilidad de revancha Pacquiao-Mayweather”, publicó el medio.

Y detalló: “Incluso, Pacquiao ha expresado públicamente que consideraría una revancha si realmente Mayweather está interesado”.

Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación, por lo que la expectativa no solo rodeará a lo que suceda en la lona, sino también a los probables anuncios que se hagan alrededor.

Manny Pacquiao vs. Mario Barrios: TV, fecha y hora

Acá, todos los datos del combate y la cartelera preliminar:

Pacquiao vs. Barrios

⦁ Fecha: 19 de julio de 2025

⦁ Hora: 7:00 p. m. (de Colombia)

⦁ Lugar: MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas (EE. UU.)

⦁ Título en juego: wélter del CMB (de Barrios)

⦁ TV: ESPN.

⦁ Cartelera previa

- Sebastian Fundora (EE. UU.) vs. Tim Tszyu (AUS): por títulos superwélter del CMB y OMB de Fundora.

- Isaac Cruz (MEX) vs. Ángel Fierro (MEX): wélter junior.

- Brandon Figueroa (EE. UU.) vs. Joet González (EE. UU.): pluma.

- Gary Russell Jr. (EE. UU.) vs. Hugo Castañeda (MEX): ligero.

- David Picasso (MEX) vs. Kyonosuke Kamed (JAP): pluma Jr.

- Mark Magsayo (FIL) vs. Jorge Mata Cuéllar (MEX): ligero Jr.