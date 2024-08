Miguel Borja preocupa al recién llegado Marcelo Gallardo: se lesionó el goleador

Miguel Borja es el goleador, el delantero titular y una de las figuras del plantel ‘millonario’, por lo que todo lo que sucede con el jugador colombiano es noticia en Argentina y mucho más para los vitales partidos que se le vienen al cuadro de la ‘banda cruzada’ en el campeonato local y en Copa Libertadores.

Este jueves se informó que el cordobés se lesionó y es baja para los primeros partidos en el regreso del exitoso técnico, Marcelo Gallardo.

¿Cuál es la lesión de Miguel Borja?

“Alerta River: Borja se pierde la ida de octavos de la Libertadores por una lesión muscular. El colombiano se hizo estudios por una molestia en el isquiotibial izquierdo y el diagnóstico confirmó la primera mala noticia de la era Gallardo”, confirmó el diario ‘Olé’.

🚨🇨🇴❌ ¡BORJA, OUT DE LA IDA DE OCTAVOS DE LIBERTADORES!



⚠️ El colombiano se hizo estudios por una molestia en el isquiotibial izquierdo y el diagnóstico confirmó la primera mala noticia de la era Gallardo pic.twitter.com/thYo2iHA7s — Diario Olé (@DiarioOle) August 8, 2024

De esta manera, el delantero colombiano estaría ausente, mínimo, por los próximos dos partidos de River Plate, que son este sábado contra el líder de la Liga de Argentina, que es Huracán, pero el que más preocupa a los hinchas es el compromiso de ida de los octavos de final de Copa Libertadores, contra Talleres, el próximo miércoles 14 de agosto, en el estadio Mario Alberto Kempes, desde las 7:30 p.m.

Publicidad

Y es que actualmente Miguel Borja es el goleador del torneo argentino, con seis goles, dos de ellos de penalti, entre los ocho partidos que ha disputado.

A eso se le suma que en Copa Libertadores fue clave para la destacada fase de grupos de River Plate, anotando cinco goles y dando dos asistencias en los seis encuentros en los que estuvo, siendo la pieza clave para el extécnico Martín Demichelis.

Publicidad

Aún no se sabe el tiempo exacto en el que estará afuera de las canchas el delantero colombiano Miguel Borja, pero sí será una baja sensible para el nuevo entrenador, Marcelo Gallardo, quien comenzará su segunda etapa en el cuadro 'millonario', tras un paso por Al Ittihad, de Arabia Saudita, donde no pudo destacar y terminó saliendo en medio de polémica y malos resultados.

Miguel Ángel Borja, en acción de juego con River Plate. X oficial: @RiverPlate.

En las huestes de River Plate esperan que Borja logre recuperarse para el duelo de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores, que está programado para el miércoles 21 de agosto, en el estadio Más Monumental, en Buenos Aires, que será clave para seguir en el camino del título del certamen internacional de Conmebol.