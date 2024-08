Juan Cabal: “No pude parar de llorar cuando me confirmaron que iba para Juventus”

Juan Cabal es uno de los fichajes más importantes de los colombianos en Europa para esta temporada que se avecina, al ser contratado por nada más y nada menos que la Juventus, de Italia. Eso sí, este jueves fue su presentación y su primera rueda de prensa, en la que se mostró emocionado por el nuevo reto en su carrera y por lo que ha vivido en sus primeros días en la ‘vecchia signora’.

El exHellas Verona se refirió inicialmente a lo que quiere lograr a nivel personal en el elenco turinés, y hasta se animó a nombrar a varias estrellas que ha tenido el cuadro del Calcio.

“Estoy encantado de haber llegado a este equipo. Es realmente un sueño para mí llegar a uno de los equipos más grandes de Italia y del mundo. Trabajé mucho esta semana para poder hacer realidad mi sueño, que no es sólo llegar a la Juve y quedarme allí un año, sino convertirme en un jugador importante como Chiellini, Bonucci, Cannavaro. Quiero convertirme en un jugador realmente importante”, fueron las contundentes declaraciones de Juan Cabal.

Por la misma línea, el colombiano recordó la foto viral que de él cuando era un niño y tenía puesta la camiseta de la Juventus, algo que ahora es una realidad.

“Si tuviera que usar una palabra, sería resiliencia. Realmente luché para hacer realidad mi sueño. Y muchos vieron que yo tenía la camiseta de la Juve desde pequeño y que siempre perseguí el sueño de la Juve. Cuando llegué a Italia estaba más cerca y afortunadamente llegué aquí. Tengo varias referencias: Cristiano, Alex Sandro, Cuadrado. Quiero hacer historia en la Juve. Han pasado pero quedan en la historia”, señaló.

Juan David Cabal en una de las sesiones de entrenamiento de la Juventus. @Juventusfc

Acá más declaraciones de Juan Cabal, jugador colombiano en Juventus:

*Su emoción y lágrimas cuando fichó por Juventus

“Llegar a la Juve es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Ni siquiera tengo las palabras adecuadas, no sé cómo expresarlo más que decir 'wow, realmente estoy aquí'. A veces no puedo parar de llorar, y no pude parar cuando me lo confirmaron. Sólo quería hacer las maletas e irme, llegar aquí lo antes posible. La alegría no es sólo mía, sino también la de mi familia. De todas las personas que me acompañaron con energía positiva para que pudiera crecer. Llena mi corazón. Y quiero devolver todo eso”.

*Quiere ser ejemplo adentro y afuera de la cancha

“Todo mi talento, quién soy como persona, dónde trato de hacerlo mejor, dentro y fuera de la cancha. El mejor. Todo lo que puedo hacer. Lo que quiera el entrenador. Intentaré mejorar en todos los frentes”.