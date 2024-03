Miguel Borja y el llanto conmovedor en medio de un mensaje de Jaime de la Pava

Miguel Borja es uno de los jugadores colombianos que está pasando por mejor presente en el fútbol internacional. En el 2024, el delantero cordobés está siendo la figura de River Plate y es el goleador de la Copa de la Liga Argentina, ganándose fecha a fecha el cariño de la hinchada ‘millonaria’.

Este jueves, el hombre nacido en Tierralta, Córdoba, vivió un momento especial en ‘F90’ de ‘ESPN’, donde compartió una emotiva charla con Jaime de la Pava, actual técnico del Deportivo Cali, y quien es uno de los primeros entrenadores en la carrera del ‘Colibrí’. El experimentado estratega vallecaucano le dejó un mensaje a su ‘pupilo’ que lo llevó a las lágrimas.

"Miguel, un saludo. Fue muy importante que el punto de quiebre en tu carrera fue volver después de haber jugado en Italia. La conversación que tuvimos al regresar, no era fácil, confiaste en el proyecto, fuiste el goleador de la Liga y después fuiste a Nacional", le expresó el entrenador actual del Cali al goleador de River Plate.

Y de inmediato, al otro lado de la pantalla se observó a Borja frotándose los ojos, con la cabeza gacha y visiblemente conmovido por las palabra de uno de sus entrenadores, en la ya extensa carrera deportiva que ha construido.

Publicidad

El técnico y el goleador compartieron en el equipo 'corazón del Valle' en la temporada 2016, en un tiempo en el que el cordobés retomó un nivel superlativo y que en ese mismo tiempo terminó con un título de Copa Libertadores con Nacional.

Jugando con Nacional, Miguel Borja alcanzó la gloria y fue distinguido como el mejor jugador de América en 2016. ARCHIVO.

“No sabía que iba a estar en el programa, fueron especiales esas palabras. Él sabe lo que es Miguel Borja y esas palabras son especiales porque él sabe la clase de persona que soy”, fueron las palabras del delantero, que estaba visiblemente emocionado.

Publicidad

“Él debutó en Cúcuta, yo lo llevé allá y su debut es contra el Pereira y, de hecho, la primera pelota que tiene la estrella en el palo. Lo que vivimos en Cúcuta no fue fácil, porque le tuve que decir que se devolviera a Cali. Conozco la historia de Miguel desde muy chico y por eso me emociona ver su buen presente”, agregó De La Pava.

El entrenador también halagó una de las habilidades que ha desarrollado Borja en los últimos meses: “Te he visto haciendo más goles de cabeza y eso me alegra, seguro que lo has trabajado con el profe Demichelis. Te veo muy fuerte en el juego aéreo”.