¿Modelo le sacó roja a Jhon Jáder Durán?: “Estoy soltera; no iré a Baréin ni a Arabia”

Jhon Jáder Durán llegó al Al Nassr de Arabia Saudita en una operación de 77 millones de euros, la más alta de la historia por un futbolista colombiano, y debutó de inmediato en la Champions de Asia. Sin embargo, habría planeado no vivir en ese país debido a que no podría compartir habitación con su novia debido a la normativa islámica.

La versión surgió de la prensa inglesa, donde se dijo que el antioqueño querría instalarse en Baréin , a 5 horas por carretera de Riad, donde está la sede de su equipo, para estar con su pareja y tener más libertades con ella, a pesar de que ese territorio también es una monarquía musulmana.

Fue así como se volvió viral la fotografía que Ángela Natalia Capella Córdoba, Señorita Chocó en el Reinado Nacional de la Belleza 2024, compartió en Instagram el pasado 13 de diciembre de 2024, cuando el atacante paisa estaba cumpliendo 21 años de edad y ella aparece recibiendo un abrazo y un beso del jugador, publicación en la que la mujer escribió: “Te quiero”.

En consecuencia, se empezó a decir que Durán quería establecer su residencia en Manama, capital bareiní, con la modelo en cuestión, pero fue ella misma quien se encargó de desmentir la historia y hasta la relación.

Quién es Ángela Capella, mujer que negó noviazgo con Jhon Jáder Durán

Nació en Condoto, Chocó; tiene 25 años de edad; estudio Medicina en la Universidad Juan N. Corpas, de Bogotá, donde hizo estudios de especialización en Epidemiología; mide 1,73 metros; pesa 56 kilos y es actual Señorita Colombia Internacional del Cacao, como ella lo contó en 'La red', programa de Caracol Televisión.

Ángela Capella, actual Señorita Chocó del Concurso Nacional de Belleza, está representando a Colombia en el Reinado Internacional del Cacao, en São Paulo, Brasil. Ella contó su historia, su sueño de ser reina y la profesión que eligió. pic.twitter.com/UAPOY8Pttf — La Red Caracol (@LaRedCaracol) January 25, 2025

Luego de que circulara la versión de que el futbolista colombiano del Al Nassr quería vivir con su novia en Baréin y no en Arabia, ella misma apareció en su cuenta de Instagram diciendo que no iría al Medio Oriente y que no tiene pareja.

Así se los expresó a sus seguidores en una dinámica de preguntas que le hicieron sobre el tema:

⦁ ¿Tienes pareja?

- “En estos momentos de mi vida estoy soltera, concentrada en los momentos que vienen, tanto personales como profesionales. Los voy a ir mostrando cada vez que me permitan hacerlo, pero vendrán cosas increíbles. Pero sí, estoy soltera”.

⦁ ¿Vivirás en Baréin?

- “No viviré en Baréin porque mis papás son colombianos y yo no soy hija de ningún árabe para irme a vivir a Arabia Saudita”.

⦁ ¿Cuándo se va a vivir a Arabia?

- “No tengo nada que ir a hacer a Arabia, por ahora. Ahora estoy concentrada en mis estudios, en los proyectos que tengo y todos están aquí en Colombia y en otro país de Latinoamérica”.

⦁ ¿Sales con alguien?

- “No salgo con nadie, estoy enfocada en mis cosas, ahora.

⦁ ¿Qué planes tienes para el futuro” “

- "Ahora estoy concentrada en presentarme a la universidad para hacer mi especialización, quiero volver a estudiar de nuevo. No seguiré en otro reinado”.