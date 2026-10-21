No acabaron con Marino Hinestroza, pese a dura eliminación de Vasco de Copa Sudamericana

El pasado martes, Vasco da Gama cayó en el estadio Maracaná por 1-3 frente a Boca Juniors, en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana; que consumó la eliminación de los brasileños en casa, ante su gente y en su estadio.

Dentro de la nómina que dejó escapar el pase a la final, destaca el nombre de Marino Hinestroza como único colombiano presente en el cuadro dirigido por Pedro Emanuel, quien, pese a traer un positivo resultado de 0-1 desde Argentina, no pudo mantener la ventaja y terminó cayendo en la serie frente al 'xeneize'.

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Sin embargo, más allá de las críticas y fuertes comentarios que existen desde territorio brasileño; al extremo 'cafetero' no le dieron 'palo' como en encuentros pasados y, hasta incluso, le otorgaron una calificación buena frente a la caótica noche que vivió Vasco.

Marino Hinestroza; jugador del Vasco da Gama Fotografía de: AFP

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"Marino cambió el ritmo del equipo en el partido, regateando y atacando la defensa. Empezó muy bien, pero su rendimiento decayó cuando comenzó a intentar jugadas con regates más vistosos", citaron en 'Globo Esporte', referente al desempeño del colombiano, quien le dieron una calificación de seis puntos sobre diez; siendo este uno de los mejores puntajes en el equipo brasileño.



Cabe destacar que ni Johan Rojas, ni Carlos Cuesta y tampoco Carlos Andrés Gómez estuvieron en este partido de vuelta. En el caso del exMillonarios, fue por una sanción, debido a la roja recibida en La Bombonera, cuando tuvo fuerte cruce con el árbitro central del encuentro.

De esta manera, los argentinos deberán esperar rival entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, quienes jugarán este miércoles por la semifinal de vuelta. La ida quedó 3-0 a favor de los brasileños.

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- Mineiro, ¿revancha? -

Subcampeón de la Sudamericana en 2025, el Atlético Mineiro tiene todo a su favor para enfrentar a Boca en la final.

¡¡Locura de jugada de Marino Hinestroza ante Boca!! 😱🔥



📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ObrhLjCLlI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

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Su técnico, Eduardo Domínguez, encontró la mejor versión del equipo en la recta final de la temporada, pese a bajas de peso como la de Gustavo Scarpa.

Su amplia victoria en Belo Horizonte lo dejó a las puertas, si bien el sorpresivo City Torque se atreve a soñar.

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"El fútbol uruguayo está plagado de grandes hazañas (...), así que veremos", dijo Marcelo Méndez, entrenador del equipo charrúa.

El estadio Centenario de Montevideo, donde el 28 de noviembre se jugará la final de la Libertadores, será escenario del encuentro.