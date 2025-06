No solo Cristiano Ronaldo, resto de astros de Al Nassr están cerca de marcharse ¿Y Durán?

La crisis deportiva de Al Nassr, equipo de Arabia al que pertenece el atacante antioqueño Jhon Jáder Durán, parece no tener fin, pues ni con dinero ha conseguido apagar el incendio que hay con la plantilla.

El elenco amarillo y azul no pudo ganar la liga saudí y no logró clasificar a la próxima Champions de Asia, motivo por el que no tendrá competencia internacional ni vitrina para sus jugadores. Es decir, se limitará exclusivamente a afrontar las competencias locales.

Dicho panorama, más la falta de títulos oficiales desde 2019, hizo que el primero en poner el grito en el cielo fuera Cristiano Ronaldo, atacante portugués que aún no ha definido si renovará su contrato, próximo a vencer, pese a que le hicieron una oferta económica “nunca antes vista” y a que le prometieron un paquete accionario del club.

Y aunque los directivos están tratando de retener al popular ‘CR7’, hay otras figuras que también tomarían un rumbo nuevo, ya que no les parecería atractivo disputar únicamente el torneo saudí.

Publicidad

Al Nassr, equipo que quiere a Luis Díaz, se quedaría sin figuras

De acuerdo con información ventilada por el diario árabe Al-Yaum, no solo está en duda la continuidad de Cristiano Ronaldo, ya que otra gran figura que se iría sería el delantero senegalés Sadio Mané, que pasaría al Fenerbahce de Turquía.

Publicidad

A ellos se sumarían: el defensor francés nacionalizado español Aymeric Laporte, que pidió salir de la institución para firmar con el Olympique de Marsella; el volante externo brasileño Wesley, que también se iría a mitad de año; y el volante croata Marcelo Brozovic.

Incluso, hasta el entrenador italiano Stefano Pioli podría dejar el plantel para regresar a su país, donde suena para elencos como Roma o Fiorentina.

Frente a la inminente desbandada de referentes de la plantilla, Al Nassr busca renovar su nómina con hombres de la talla del colombiano Luis Díaz, delantero del Liverpool, y Alejandro Garnacho, hispano-argentino del Manchester United.

Por ahora, Díaz ya dijo que no a un primer ofrecimiento, mientras que Durán permanecería, pese a que fue declarado transferible.