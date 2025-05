Luis Díaz hizo el feo a 'petrodólares' y árabes ahora van por 'viejo' conocido

Luis Díaz fue una de las figuras del Liverpool de Inglaterra en la conquista de la Premier League, pues fue el segundo anotador del equipo y uno de los que más minutos jugó, rubros en los que solo lo superó el egipcio Mohamed Salah.

En ese sentido, su club anunció que pretendía hacerle renovación de contrato , pese a que su vínculo actual va hasta 2027, pues el popular ‘Lucho’ empezó a recibir jugosas ofertas y los ‘reds’ quieren altas ganancias en caso de transferirlo.

Es decir, los directivos de la escuadra británica planean que la cláusula de salida de Díaz deje importantes réditos en las arcas de la institución.

El afán por hacer que el ‘cafetero’ firme por varios años más tiene que ver con el interés que hubo por parte de 3 escuadras de Arabia Saudita con poderosa chequera, como Al-Hilal. Al-Ahly y Al Nassr, conjunto en el que actualmente juga el antioqueño Jhon Jáder Durán .

En ese sentido, Díaz, que venía guardando silencio, finalmente dejó clara su postura sobre los ofrecimientos que tenía, pues incluso alcanzó a sonar para el Barcelona de España y hasta para el París-Saint Germain de Francia.

Luis Díaz dice no a Arabia y saudíes le apuntan a otra estrella

El colombiano se pronuncia en entrevista con Telemundo, medio al que le dijo que le gustaría quedarse en el elenco rojo las temporadas que sean.

“Acá estoy feliz. Desde el primer día que llegué, siempre he estado feliz, tranquilo, disfrutando del fútbol que se juega en este gran equipo. Me quedaría los años que fueran necesarios; también depende del club”, manifestó.

En consecuencia, apuntó el diario Al-Yaum, desde la liga saudí empezaron a mirar hacia otro lado y el primer club en lanzarse al agua por una estrella sudamericana de la Premier League fue Al Nassr, que aspira a fichar a Moisés Caicedo, volante ecuatoriano del Chelsea de Inglaterra de 23 años de edad.

Lo que juega en contra del cuadro árabe es que no jugará Mundial de Clubes, está a punto de no clasificar a la próxima Champions de Asia y que no tiene mayor vitrina internacional por delante.