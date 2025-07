"No sé por qué Juan Fernando Quintero no se estabiliza; cada seis meses está cambiando de equipo"

La novela entre Juan Fernando Quintero, América de Cali y River Plate está llegando a su fin. El futbolista colombiano ya aterrizó en Argentina y está a tan solo unas horas de ser oficializado como nuevo jugador de la ‘banda cruzada’.

El talentoso volante de 32 años tuvo un paso breve por el conjunto 'escarlata'. Aunque firmó un contrato inicial por dos años, solo permaneció seis meses, situación similar a la que vivió en sus anteriores clubes, Junior de Barranquilla y Racing de Avellaneda.

En Jugada Maestra se tuvo interesante debate del porqué el jugador de la Selección Colombia le ha costado tener una regularidad en los clubes donde juega, quien opinó primero fue el profesor Norberto Peluffo: "Una llegada por tercera vez a River ya debería ser normal, y se convierte en 'noticiononon', allá les gusta mucho la farándula, pero ojalá 'Juanfer' le salga todo muy bien y pueda estar buenos años allá, al final uno no sabe por qué no se estabiliza en un equipo, el único que lo sabrá es él y sus empresarios, pero cada seis meses estar cambiando de equipo no se sabe qué problema será", inició diciendo a la mesa de panelistas.

Por consiguiente, Nelson Gallego se unió a la conversación y no se guardó nada diciendo que le "da tristeza, nosotros los colombianos somos muy sabios del buen futbol y él ha tenido un inconveniente, él es muy buen jugador, y nosotros en Colombia tenemos que reconocerlo porque no abalamos a nuestros ídolos, porque no los valoramos, 'Juanfer' en Junior jugó bien y salió por la puerta de atrás, vino al América por un problema familiar, puso de su voluntad, se bajó el sueldo y eso, yo lo vi jugando muy bien, y en América salió también por la puerta de atrás".

Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate Getty Images

Continuó diciendo: "Ahora en River, los hinchas allá desesperados, ilusionados, y a nosotros nos toca verlos desde lejos porque de cerca no lo apreciamos o no podemos pagarlo, y me entristece, ojalá jugadores del nivel de 'Juanfer' jugaran acá siempre".



La salida de Juan Fernando Quintero del América

"Eso que no le paguen no es culpa de él, faltando 15 días tenía que hablar, desahogarse, en Cali muchos lo culpan a él, que el equipo no gano nada, pero Juan hizo todas las cosas bien para que el equipo ganara, gambetas, goles, penaltis, todo lo hizo bien. Lamentablemente no pudo seguir pero no por él, pero en la selección ni lo ponen, mejor persona que Juan Fernando es muy difícil de encontrar", concluyó Nelson Gallego.