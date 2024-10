Nuevo aviso sobre James Rodríguez y su papel en el Rayo Vallecano: “No tiene sitio”

El Rayo Vallecano celebró el pasado sábado 26 de octubre, la victoria que tuvo frente al Alavés 1-0, en condición de local. Pero el que no estuvo tan contento fueJames Rodríguez, quien pasó todo el partido en el banquillo y no fue considerado por Iñigo Pérez para ingresar al terreno de juego.

Todo esto, después de tener una molestia entre semana, en los isquiotibiales de la pierna izquierda, que lo tuvo en duda para el juego. Al final, no fue una lesión grave, sino solamente una sobrecarga pero aún así, no vio acción con el conjunto de Vallecas.

Desde ‘El Chiringuito’ abrieron las dudas sobre una posible ‘borrada’ que tenga el ‘10’ para Iñigo Pérez. “El mejor de la Copa América no tiene sitio en el Rayo Vallecano, es muy extraño”, fueron las palabras que dejó Josep Pedrerol, sobre lo que le sucede al cucuteño a nivel de clubes.

Adicionalmente, afirmaron que el periodista Marcos de Vicente entregará, este lunes, novedades sobre James además que dará las razones por las que no está jugando hasta el momento.

Esto sigue aumentando las dudas sobre el papel que tenga el ‘10’ en el plantel de Iñigo Pérez, donde no ha tenido mucha continuidad en la temporada y desde su llegada solamente suma 123 minutos, en los cinco partidos que ha disputado. De esos encuentros, en cuatro ha entrado como emergente y solamente en uno, ha sido titular. Y es que los números tampoco acompañan al colombiano, que aún no ha anotado ni asistido vestido de ‘rojiblanco’.

Pero la esperanza no está perdida para Rodríguez Rubio, que este martes tendrá la oportunidad perfecta para volver al once titular del conjunto madrileño. Será en la primera ronda de la Copa del Rey, frente al Villamuriel. En la rueda de prensa, Pérez dio indicios de que el ‘10’ pueda tener minutos

“El once lo tengo perfilado, pero no obedece a la palabra rotaciones. Mañana es una oportunidad para que el que inicie se pueda exponer. No me gusta entrar en nombres propios”, fueron las palabras del entrenador, que siempre ha sido hermético a la hora de hablar de James.

“Quiero que la gente disfrute de los jugadores que están teniendo menos minutos. No hay que menospreciar a la Copa del Rey ni al Villamuriel”, agregó el entrenador español.

Así las cosas, James Rodríguez estará a la espera de tener su segunda oportunidad como titular, ahora en la Copa del Rey y de mostrar su calidad técnica, para demostrarle su importancia al entrenador español.