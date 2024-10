Duván Vergara y Cristian Barrios encendieron polémica en América; dolor en la hinchada

América de Cali frenó su buena racha en la Liga Betplay y, el pasado domingo, perdieron en Barranquilla 3-1 frente al Junior, que contó con un pletórico Yimmi Chará. Los ‘escarlatas’ sufrieron su segunda derrota del campeonato, aunque siguen en lo más alto de la tabla, cómodos, con 33 puntos.

Sin embargo, los ánimos no quedaron del todo tranquilos entre la hinchada americana, luego de que en la zona mixta tras la derrota se dieran polémicas palabras por parte de Duván Vergara y Cristian Barrios, dos de los referentes del cuadro vallecaucano en ataque.

“No es un secreto que yo soy hincha del Junior, pero yo soy un profesional y obviamente siempre doy lo mejor de mí. Ellos ganaron, solo queda felicitarlos y que disfruten. La mayoría de equipos grandes están en los ocho y así serán mejor los cuadrangulares”, fueron las palabras que dejó el atacante del América.

Claramente, las reacciones que dejaron estas palabras fueron de esperanza para los hinchas del Junior que ahora le piden a los directivos su fichaje; mientras que entre los ‘diablos rojos’ hubo molestia, pues creen que no era el momento para estas palabras y menos después de una derrota.

Eso sí, Duván Vergara es uno de los mejores jugadores del campeonato y ha sido fundamental para la 'mechita', con siete goles en lo que va del semestre de la Liga y dos tantos en Copa, que lo colocan como la gran figura en el plantel del 'Polilla' da Silva.

Por la misma línea fueron las declaraciones de Cristian Barrios, que dijo: “Toca seguir trabajando a ver si en algún momento me llega la oportunidad de venir a jugar al Junior, que es un sueño. Esperemos a ver cuándo Dios me lo quiera cumplir, pero ahora mismo me debo a América y seguiré entregando lo mejor para este club”.

“No veo la necesidad de hacer ese tipo de declaraciones cuando sabes que perteneces a otra institución”, “Uno a veces entiende que los jugadores de fútbol”, “Quiero mucho a Barrios pero no podés salir con estas declaraciones”, fueron algunas de las opiniones que se pudieron leer de aficionados, que no quedaron contentos.

Por lo pronto, América de Cali ya tiene en mente el juego que tendrá el próximo miércoles 30 de octubre, frente al Bucaramanga, válido por las semifinales de la Copa Colombia, en el estadio Américo Montanini, a partir de las ocho de la noche. En Liga, su próximo desafío será contra Santa Fe, en el Pascual Guerrero, aún con programación por definirse.