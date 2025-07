Palabras de Jhon Durán endulza a hinchas de Fenerbahçe; apuntó contra acérrimo rival turco

Jhon Durán sigue adelantando la pretemporada con Fenerbahçe, club con el que ya convirtió sus dos primeros goles - se los marcó a Al Ittihad -, y mientras llega un nuevo compromiso de fogueo, el delantero colombiano endulzó a los hinchas de los 'canarios amarillos' con sus palabras. Además, fue consultado por un atacante de un acérrimo rival y sus declaraciones fueron certeras: "No me gustan este tipo de comparaciones, él no es mejor que yo".

Estas frases las pronunció en la previa del juego de preparación contra Benfica, de este sábado 26 de julio. En primera instancia, Durán afirmó que quiere convertiste en un verdadero hincha del Fenerbahçe, quiere marcarle al Galatasaray, el gran adversario campaña tras campaña en el fútbol otomano.

"Nunca había oído hablar de la tradición de hacerse un verdadero aficionado del Fenerbahçe marcando contra el Galatasaray, pero claro que me gustaría marcar contra el Galatasaray con la camiseta del Fenerbahçe. Es un gol que disfrutaré; quiero marcar goles y ser un verdadero aficionado del club", sostuvo Jhon Jáder en entrevista con la agencia 'Anadolu'.

A continuación, el exAston Villa dejó claro que su objetivo es ganar el título con los 'canarios amarillos', y por supuesto, contribuir con goles en el frente de ataque.

"Estoy aquí por el campeonato. Porque lo más importante para mí es ganar trofeos. Sí, estoy al principio de mi carrera profesional; todavía no he ganado ningún campeonato, pero espero ganar mi primer campeonato aquí, y precisamente por eso vine", complementó.

En medio de la entrevista con la agencia anteriormente citada, al delantero antioqueño le consultaron por Victor Osimhen, el gran referente en ataque del Galatasaray. Evitó todo tipo de comparaciones con él.

"No me gustan este tipo de comparaciones. Al fin y al cabo, todos tenemos caminos y estilos diferentes. Creo que soy original a mi manera. Por eso, no me gustan este tipo de comparaciones", indicó.

Eso sí, aclaró que es Osimhen es un gran futbolista. "Claro que es un muy buen jugador, un jugador con pasión por el fútbol, pero cada uno tiene cualidades y características diferentes. No puedo decir que sea mejor que yo, ni yo mejor que él. Ambos somos jugadores que intentamos dar lo mejor de nosotros mismos por nuestro club. Espero que los partidos que nos toque sean un buen espectáculo para la afición y que todos lo disfruten", concluyó.

¿Cuándo es Benfica vs. Fenerbahçe?

Será este sábado 26 de julio, a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, y se efectuará en el Estadio Da Luz. En las 'águilas' fue fichado recientemente Richard Ríos.