Medellín arma polémica; denuncian a árbitro que pitó cuatro penaltis y sacó cuatro rojas

El fútbol colombiano apenas esta retomando su calendario con las primeras jornadas de la Liga BetPlay II-2025 y ya se vivió una gran polémica que tiene como protagonista una denuncia realizada por Independiente Medellín luego de perder 4-3 con Envigado, en el Atanasio Girardot, por la fecha 3.

Las fuertes declaraciones se dieron por parte de Federico Spada, director deportivo del 'poderoso de la montaña', quien pidió el micrófono para hablar después de la rueda de prensa del director técnico Alejandro Restrepo. Su voz hizo eco, puesto que señaló al juez central Carlos Ortega de maltratar y dirigirse en malos términos a los futbolistas del DIM provenientes de la región caribe.

"Y es que hace varios meses, esa no es la primera vez, nosotros hacemos muchas reuniones, por eso tenemos a Adrián Vélez como coordinador deportivo, nos da charlas sobre arbitrajes, hablamos con los jugadores, estamos mejorando en ese tema, charlas con directivos. Y todos los jugadores que tenemos de la región Caribe se han quejado por el maltrato del señor Carlos Ortega a ellos, provocándolos, braveándolos. Y eso no se hace, porque nosotros acabamos también de traer otro jugador costeño que también tiene una suspensión pendiente por otra roja de Carlos Ortega. Y todos dicen lo mismo. Yo vengo de Fortaleza, en Fortaleza también decían lo mismo. Que todos los jugadores costeños vienen maltratados, provocados del señor Carlos Ortega".

"Entonces eso es algo que tenemos que tener pendiente, porque de igual manera es un árbitro que viene de un mes y medio sin pitar por errores evidentes en la primera fecha de cuadrangulares finales y nosotros no podemos seguir teniendo personas que maltratan jugadores porque nosotros si regañamos a nuestros jugadores cuando se portan mal, porque una reacción, una roja una amarilla no es justa y nosotros tenemos que hablar con ellos tenemos que dar multas a nuestros jugadores. Por eso tenemos a Adrián Vélez. Creo que fuimos el primer club que tiene un ex-árbitro en el cuerpo técnico. Nosotros valoramos la clase arbitral, pero sí no podemos aceptar esos maltratos de parte del señor Carlos Ortega a nuestros jugadores", denunció Spada.

Lo curioso de todo el asunto es que Ortega es oriundo de la ciudad de Cartagena, por lo tanto, también pertenecer a la misma región de los jugadores que según Spada ha agredido verbalmente.