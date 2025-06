Palazo a Kevin Castaño y a todos en River Plate; "cada jugada te vas al suelo, es complicado"

El argentino River Plate y el mexicano Monterrey empataron 0-0 este sábado en un áspero duelo en Los Ángeles y tendrán que pelear por la clasificación a octavos de final del Mundial de Clubes en la última fecha del Grupo E.

River lidera la llave con 4 puntos y necesitará al menos un empate el miércoles para asegurar el pase ante el Inter de Milán, que también tiene 4 unidades, mientras Monterrey (2) está obligado a ganar ese mismo día al japonés Urawa Red Diamonds (0).

La escuadra argentina fue la que más apretó por un triunfo en el estadio Rose Bowl de Pasadena (este de Los Ángeles) que le hubiera validado el boleto anticipado.

Miguel Borja y Sergio Ramos en medio de River Plate vs. Monterrey por el Mundial de Clubes. AFP

Los Millonarios, con la perla Franco Mastantuono como principal arma, acorralaron en la segunda mitad al equipo que capitanea el español Sergio Ramos.

Pero se toparon con el acierto de un arquero argentino, Esteban Andrada, y con un jugador menos por la expulsión del colombiano Kevin Castaño en el minuto 90+1 por cortar una contra.

Las quejas del DT de Monterrey en contra de River Plate

“Nos ha faltado llegar con claridad, pero no es fácil. Cada vez que Nelson (Deossa), Johan (Rojas) o Roberto (De la Rosa) se iban, venía una falta, otra falta y otra falta. Es complicado jugar así. No les quito méritos y sé que el rival está acostumbrado a jugar a esto. Felicidades porque lo hacen bien, pero no es fácil. Agarras el balón y tienes la sensación de que cada vez te vas al suelo. Recién mientras los miraba a ustedes (a los periodistas de la sala) tenía el televisor. Creo que han hecho 22 faltas. No me quejo, es lo que hay", dijo Domenec Torrent en rueda de prensa y visiblemente molesto por el estilo de juego de los de Marcelo Gallardo.

Sergio Ramos también dejó un mensaje

"Seguimos sumando. Un punto más y portería a cero. Contento con el compromiso, la entrega y el rendimiento del equipo. ¡Ahora, a por la victoria en el último partido de la fase de grupos!", escribió Sergio Ramos, principal figura de Monterrey.