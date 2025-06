"Luis Díaz quiere venir a Barcelona; es una persona buena, con hambre y ganas de triunfar"

Desde que finalizó la temporada, el nombre de Luis Díaz no ha parado de sonar en España. Barcelona está interesado en ficharlo, pero no es una tarea fácil. Además de que aún tiene contrato con Liverpool hasta junio de 2027, los 'blaugranas' no van a pagar más de 60 millones de euros, cifra que no llena a los 'reds', ya que quieren un monto más alto de pago.

Hasta el momento, el guajiro sigue vinculado al equipo inglés, mientras que disfruta de unas merecidas vacaciones, pero desde el club 'culé' no para de hablar de él. Anderson de Souza 'Deco', director deportivo del conjunto español, ofreció una extensa charla, en entrevista con 'La Vanguardia', donde dedicó unas palabras sobre los posibles fichajes que llegarían.

"Nico Williams tiene una cláusula. Nos hemos reunido con su agente para saber lo que quiere el futbolista y, a partir de ahí, vamos a ver si es posible", ha recalcado.

Más allá de que Nico Williams tenga una buena relación con Lamine Yamal, Deco ha comentado que en el Barcelona se interesan por la armonía en el vestuario.

"Tenemos un vestuario muy bueno. Queremos mantener esto. Lo más importante es que jugadores como Nico o Luis Díaz u otros nombres son futbolistas que quieren venir. Son gente buena, que tienen hambre y ganas de seguir triunfando", ha insistido.

Luis Díaz, delantero de Liverpool, ha sonado para fichar por Barcelona para la temporada 2025/2026 AFP

Sin embargo, no cree que esa amistad haya allanado el camino al Barça: "No, porque el nombre de Nico ya lo teníamos en la mesa la temporada pasada. La idea de Nico siempre la hemos tenido. El hecho de que sean amigos está bien, pero no le vamos a poner la tarjeta de amigos, esto no es un club de amigos, aquí venimos a trabajar y a intentar ganar".

Recordemos que Luis Díaz también había hablado sobre su posible arribo al Barcelona. "Estoy feliz en Liverpool y siempre lo he manifestado, ya que, desde el primer día que llegué, me recibieron bien. En este momento, estamos hablando con algunos clubes, lo cual es normal porque se abrió el mercado de pases", afirmó de entrada el delantero.

Dichas palabras las dijo en medio de la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas de junio, donde fue convocado a la Selección Colombia. "Eso sí, lo que se está buscando es la mejor opción para nosotros. Estamos a la espera de si Liverpool hace una buena renovación. Además, tengo dos años más allí y si los cumplo, lo haré feliz", sentenció.