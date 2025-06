Sergio Ramos y su jugada en el Mundial de Clubes por la que le dicen que "está loco"

Sergio Ramos siempre se ha caracterizado por ser un futbolista aguerrido, que no niega ni una gota de sudor en la cancha y lo da todo. Por eso, en el marco del Mundial de Clubes 2025, no ha sido la excepción. Así lo demostró en la fecha 2 de la fase de grupos, donde Monterrey, equipo en el que es capitán, empató 0-0 contra River Plate. Fue un partido candente.

Cuando se jugaba el minuto 82, en el estadio Rose Bowl, 'el millonario' propuso un ataque por la banda derecha. En dicha zona apareció Gonzalo Montiel, quien iba por el esférico hasta que se encontró con el defensa español. Y es que fue con todo, mostrando los taches de sus guayos. Razón por la que el árbitro lo advirtió, con el fin de que bajara sus revoluciones.

Esto es el mundial de clubes señores🚬pic.twitter.com/tVtwozWOiz — Out of Context Club World Cup (@OoCMundialClu) June 22, 2025

Declaraciones de Marcelo Gallardo, tras River Plate 0-0 Monterrey

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, lamentó no haber asegurado la clasificación para los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA al empatar 0-0 con Monterrey, pero dijo que sus jugadores "impusieron las condiciones".

"Lo que observé de nuestro equipo fue una clara superioridad por muchos momentos del partido, con una postura que no hay nada que reprochar. Impusimos nuestras condiciones y nos faltó el gol", aseguró Gallardo en una rueda de prensa después del partido disputado en el Rose Bowl de Pasadena.

Publicidad

"Tienes que convertir, y en esa puntería fallamos", añadió.

Sergio Ramos y su abrazo con Miguel Ángel Borja, en River Plate vs. Monterrey, por el Mundial de Clubes AFP

Gallardo admitió irse del partido "con bronca" y con un "sabor amargo" por no haber marcado el gol que asegurase la clasificación de River Plate para octavos pese a las múltiples y claras ocasiones de gol.

Publicidad

También dijo estar satisfecho por el enfado de sus jugadores por haber desaprovechado esas oportunidades: "Está buenísimo estar con bronca cuando no ganas, eso me encanta. A mí no me gusta que mis futbolistas estén conformes".

El técnico de River Plate aseguró que su equipo "subió el nivel" respecto a su debut contra el Urawa Red Diamonds de Japón, al que derrotaron 3-1 en un partido discreto.