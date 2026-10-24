🔴 Palmeiras vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto del juego de Copa Libertadores Femenina

Inició el partido
Rodó la pelota en Ecuador.
Rodó la pelota en Ecuador.
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Esta es la nómina titular de las #Leonas 🦁 para enfrentar los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 🏆 pic.twitter.com/X2wGpsfScK— Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) October 24, 2026
PALESTRINAS 𝐄𝐒𝐂𝐀𝐋𝐀𝐃𝐀𝐒! 📋#EscalaçãoSEP #PALxSFE— Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) October 24, 2026
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El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
La pelota rodará a las 3:00 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del juego entre brasileñas y colombianas.
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