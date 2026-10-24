Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Palmeiras vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto del juego de Copa Libertadores Femenina
EN VIVO

🔴 Palmeiras vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto del juego de Copa Libertadores Femenina

Este sábado, en Ecuador, Palmeiras e Independiente Santa Fe se enfrentan en los cuartos de final del torneo continental de clubes. ¡Acá cada detalle del partido!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 24 de oct, 2026
Comparta en:
Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Foto oficial de Santa Fe femenino
REFRESCAR
  • 03:00 p. m. - PITAZO DE LA JUEZA
    Inició el partido

    Rodó la pelota en Ecuador.

    • Publicidad

  • 02:37 p. m. - PREVIA
    La titular de Santa Fe

  • 02:37 p. m. - PREVIA
    Las inicialistas de Palmeiras

  • 02:36 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 02:35 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 3:00 p.m. (hora Colombia).

  • 02:34 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del juego entre brasileñas y colombianas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad