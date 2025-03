Para Luis Díaz salió a la luz un cuarto club que lo quiere; es un 'grande' y no es Barcelona

Luis Díaz es de los nombres que ha ocupado lugares en la prensa internacional en las últimas semanas y todo se debe a los rumores que lo vinculan por fuera del Liverpool. Al guajiro lo han relacionado con grandes clubes del 'viejo continente', entre ellos el Barcelona, pero ahora salió a la luz otro equipo que lo tiene en su baraja de candidatos.

Así fue como el medio 'Anfield Index' hizo eco a una publicación de 'TEAMtalk' en donde asegura que un elenco de la Premier League estaría detrás del talento de Díaz Marulanda; el equipo en cuestión es el Arsenal . Eso sí, indican que los 'gunners' primero le apostarían a reforzarse con un '9' y en caso tal de que esto no se dé, la escuadra londinense el exJunior de Barranquilla sería un gran opción.

"El Arsenal ha mostrado interés en Díaz, pero actualmente no le da prioridad. Según informes, los 'gunners' están centrados en conseguir un nuevo número nueve, siendo Alexander Isak, del Newcastle United, su principal objetivo. Si el Arsenal no consigue fichar a Isak, Díaz podría ser una alternativa más asequible, sobre todo dada su experiencia en la Premier League. La oportunidad de adquirir a un jugador consolidado de un equipo de élite podría ser atractiva para los 'gunners', especialmente si no consiguen a sus principales objetivos", se leyó en 'Anfield Index'.

Luis Díaz es una de las figuras del Liverpool. James Gill - Danehouse/Getty Images

Isak, de 25 años, y quien es una de las grandes figuras de las 'urracas', también ha sido vinculado con el Barcelona.

De otro lado, los dirigidos por el español Mikel Arteta no serían el único equipo interesado en hacerse con los servicios deportivos del oriundo de Barrancas, ya que en los tabloides del 'viejo continente' han informado que Barcelona, Milan, Manchester City, París Saint-Germain (PSG) y hasta el Al Nassr donde milita Cristiano Ronaldo y su compatriota y compañero de Selección, Jhon Jáder Durán, le habrían puesto el 'ojo' al habilidoso número '7'.

En ese orden de ideas, solo queda esperar en qué terminan todos estos rumores del mercado y si Luis Díaz cambiaría de equipo en el próximo verano en Europa, o si por el contrario, se mantiene en el Liverpool bajo las órdenes de Arne Slot.