“No me sorprende que Néstor Lorenzo tenga éxito en Selección Colombia, nos conoce muy bien”

A horas del partido entre la Selección Colombia y Brasil, por Eliminatorias Sudamericanas , en Gol Caracol hablamos con un mundialista con la ‘tricolor’ en Rusia 2018 y quien sabe lo que es jugar contra la ‘canarinha’, en condición de visitante.

Se trata de Farid Díaz, lateral campeón de Copa Libertadores con Nacional y quien en 2016 en los clasificatorios tuvo que ser titular frente a la 'verdeamarela', en lo que fue derrota 2-1, en Manaos, recordó lo que era Néstor Lorenzo en su faceta como asistente técnico y lo atento que era en los detalles humanos y futbolísticos.

Además, el exjugador de la Selección Colombia habló de cómo defender a jugadores habilidosos como Vinícius, Raphinha, Rodrygo, entre otros, que será la gran prueba para los laterales y defensores centrales de la ‘tricolor’, este jueves en el Mané Garrincha.

¿Cómo debe encarar la Selección Colombia un partido así y más de visitante?

“Con Brasil siempre es difícil, siempre va a ser complicado, ya sea que esté Neymar o no. Brasil tiene grandes jugadores y una gran selección. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, contamos con jugadores que están pasando por un buen momento y, además, muchos de ellos juegan en el exterior y eso hace que la selección se fortalezca. Aunque la ausencia de Neymar pesa, Brasil tiene muchos jugadores que pueden suplirlo. Sin embargo, nosotros siempre hemos hecho buenos partidos contra Brasil. No se nos ha dado de visitante, pero creo que esta vez podemos hacerlo bien. En casa le pudimos ganar y pienso que ellos también van a enfrentar una gran selección como la nuestra”.

Publicidad

¿Cómo era Néstor Lorenzo cuando, usted que lo conoció como asistente técnico?

“El profe Néstor siempre fue especial, era el que nos hablaba, nos mostraba los videos, y estaba pendiente de nuestro rendimiento. Me visitó muchas veces, tanto en Paraguay como aquí en Colombia. Siempre se acercaba para decirnos qué mejorar, qué hacer en cada partido. Ahora, Néstor conoce muy bien a todos los jugadores del fútbol colombiano, y sé que está trabajando de manera excelente. No me sorprende que esté teniendo buenos resultados porque sabe escoger muy bien a los jugadores y mantiene un grupo excelente”.

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia. AFP

¿Qué tan importante es tener a James al nivel que está para estos duros partidos?

“Con James es diferente, porque todos sabemos lo que representa para la selección. Independientemente de si está en un buen o mal momento, siempre es distinto con él en la selección. Sabemos lo que hace, lo que lucha y lo que demuestra cuando está con la camiseta de Colombia. Si está en un buen momento, pues mucho mejor, pero incluso en momentos regulares, su calidad se nota y es fundamental para nosotros”.

Publicidad

¿Qué le diría a los actuales laterales, cómo detener a esos jugadores tan habilidosos y regateadores?

“En mi humilde opinión, lo más importante es tenerlos cerca y no darles espacio, porque sabemos que son rápidos y necesitan espacio para hacer su juego. Como defensores, entre más cerca los tengamos, mucho mejor. Lo primordial es no dejarles espacio para que puedan girar. Si los tenemos de espaldas, no nos van a hacer gol. Lo importante es saber llevarlos a donde uno quiere, no a donde ellos quieren llevarte. La clave es estar concentrados al máximo. Sabemos que tenemos que mantener el cero atrás, y adelante tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia. Todos debemos estar concentrados, desde el minuto uno. Esto es un trabajo de equipo, y si todos vamos por el mismo lado, podemos detener a jugadores como Neymar, Vinicius o Rodrygo”.

Farid Díaz en Brasil vs Colombia - Foto: Vanessa Carvalho/LatinContent via Getty Images

¿Qué recuerdos tiene de ese partido de 2016 contra Brasil en Manaos?

“Recuerdo que perdimos 2-1, con un gol de Neymar. Íbamos 1-1 y fue un partido espectacular. Lo hicimos muy bien, pero por una desatención nos dejaron sin el empate. Esos pequeños detalles son fundamentales. El juego fue muy reñido, muy competitivo. Contra Brasil, aunque no se nos den los resultados, siempre hemos hecho grandes partidos. La desatención nos cobró, pero hicimos un buen partido, aunque no se nos dio el resultado. Eso es parte del fútbol”.

¿En los detalles estará el punto clave para un gran partido entre Colombia y Brasil?

“Sí, creo que tenemos que estar muy concentrados. Es importante mover bien el balón, estar atentos en todo momento, el que esté más concentrado va a hacer las cosas bien. Como te dije antes, tenemos grandes jugadores en cada posición y muchos de ellos están en un gran momento. Si conseguimos mantener la concentración podríamos lograr un triunfo muy importante, que realmente merecemos porque hemos mejorado mucho, tanto en el juego como en el aspecto de selección y de jugadores. Así que, como te digo, no tenemos que escondernos. Sabemos que podemos hacer un buen partido y obtener un buen resultado”.

¿Cómo vive hoy en día esos partidos de la selección Colombia?

“Siempre los partidos de la selección son intensos. Uno lo vive de acuerdo con cómo lo juega. Uno siempre les hace mucha fuerza. Se vienen dos partidos difíciles que dependen de nosotros mismos, como siempre lo he dicho tenemos una gran selección, y ojalá tengamos una buena tarde y podamos hacer un gran juego, sacar un buen resultado para estar más cerca de la clasificación y poder rematar bien en casa”.

Jugadores de la Selección Colombia en un partido por las Eliminatorias. Eurasia Sport Images/Getty Images