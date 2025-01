¿Por qué Alberto Gamero llegó al León, de James Rodríguez, en México?

León de México no ha parado de sorprender con sus publicaciones en redes sociales desde que anunciaron el fichaje de James Rodríguez y este jueves revelaron que el director técnico Alberto Gamero está de visita y ha vivido toda una experiencia de observación profesional.

El anuncio de 'La Fiera' fue en su cuenta oficial de 'X' con una entrevista de más tres minutos con Gamero, quien contó el porqué de su presencia en el conjunto 'esmeralda' y se refirió a la contratación de James Rodríguez.

"Me he encontrado con una serie de personas muy agradables, muy amigas, familia, y me ha sorprendido lo que es este Club León como institución. Es muy organizado, siempre quiere crecer y está creciendo, es un grande del fútbol mexicano. Felicidad de estar aquí y ojalá que pueda venir a aprender, qué es lo que uno viene a hacer. Con el profesor Eduardo Berizzo ayer (miércoles) tuve un diálogo de pronto de amistad, quería conocer, yo lo quería conocer a él. Ese es un técnico muy recorrido, de mucha categoría y que le brinde a uno la oportunidad de venir a ver los entrenos, de estar aquí, para mí la verdad es algo grande. Es una liga también competitiva, de fútbol rápido, de muy buena dinámica y por eso opté venir por acá. Me parece que guarda similitud con la liga colombiana. Nosotros también hemos tratado de ir mejorando lo que es la dinámica del fútbol en Colombia, eso lo hemos mejorado bastante, pero México es liga top, de prestigio y de muy buenos jugadores", argumento sobre su presencia en la región de Guanajuato, en el país centroamericano.

— Club León (@clubleonfc) January 16, 2025

Cabe recordar, que, Alberto Gamero renunció el pasado 31 de diciembre a la dirección técnica de Millonarios, luego de la eliminación del equipo en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2024 II. El samario dejó en claro que iba a tomarse un tiempo prudente de descanso.

¿Qué equipos ha dirigido Alberto Gamero?

Comenzó con el Chicó de Colombia en 2003, llevándolo a jugar 32 partidos con un rendimiento del 37.5%. Luego, en el año 2004, dirigió al Bogotá Fútbol Club, donde logró un rendimiento del 34.92% en 21 partidos.

Su paso más significativo fue con Boyacá Chicó, donde estuvo desde 2006 hasta 2013, dirigiendo un total de 413 partidos con un rendimiento del 46.17%. En este periodo, destacan las temporadas 2008 y 2010, con rendimientos de 50.56% y 46.53% respectivamente.

También dirigió a Águilas Doradas en 2014, logrando un rendimiento del 48.33%. Posteriormente, tuvo dos etapas con Deportes Tolima, sumando un total de 290 partidos con un 52.98% de rendimiento, y finalmente, desde 2020 hasta la actualidad, ha estado al mando de Millonarios, acumulando hasta 2024 un total de 277 partidos con un rendimiento del 55.98%. En total, ha dirigido 1076 partidos con un rendimiento general del 50.19%.