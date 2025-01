"Alexander-Arnold sigue marcando en Liverpool como si nunca hubiera jugado de lateral"

Trent Alexander-Arnold es uno de los futbolistas más famosos e importantes de la nómina del Liverpool que en la actualidad dirige Arne Slot y que marcha en la primera posición de la tabla en la Premier League. De él se viene hablando porque aún no renueva su contrato con el equipo inglés y en ese orden de ideas, le vienen apareciendo pretendientes. Uno de ellos, quizá el más importante, es Real Madrid.

Pese a su fama, experiencia y prestigio; al futbolista británico no le faltan detractores que le apuntan fuerte, por algunas de sus características jugando como lateral derecho.

El exjugador Roy Keane se despachó y dejó escapar unas fuertes palabras en contra del británico, de 26 años. Así comentó que “ha jugado más de 300 partidos con Inglaterra, pero sigue defendiendo como si nunca hubiera jugado de lateral derecho. Ha jugado todos estos partidos, y debe hacer sesiones de entrenamiento, pero está jugando de lateral derecho. La gente se dirige a él como si estuviera confundido y nunca hubiera visto algo así antes".

Trent Alexander-Arnold y Luis Díaz, compañeros en Liverpool, durante una sesión de entrenamiento Getty Images

En su intervención en 'Stick to Football', del podcast 'The Overlap', el irlandés complementó su concepto inicial y apuntó que "Trent defiende como si el Liverpool hubiera tenido muchas lesiones y le hubieran pedido que sólo cubriera una posición. Si Trent Alexander-Arnold se va al Real Madrid, buena suerte para él. Como si el Madrid no supiera defender".

¿En qué va el tema de Real Madrid y su interés por Arnold?

En la prensa española se viene mencionando que Arnold es la primera opción para reforzar a Real Madrid. Teniendo en cuenta que termina contrato con Liverpool hasta el 30 de junio próximo, en las huestes 'merengues' esperan llegar a un acuerdo con él y convertirlo en nuevo refuerzo del club. En la actualidad, el defensor no ha querido aceptar las condiciones de renovación propuestas por los 'reds' y la relación ha comenzado a hacerse tensionante.

Se tiene la expectativa de que en las próximas semanas se puedan tener luces al respecto, para saber si una de las figuras del equipo de la Premier League permanece en la nómina o si finalmente se marcha.