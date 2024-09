¿Por qué Linda Caicedo no fue titular con Real Madrid femenino en la Champions League?

Linda Caicedo sigue sin jugar con Real Madrid femenino . Después de su participación en el Mundial femenino Sub-20, regresó al cuadro 'merengue' y el entrenador Alberto Toril no la ha tenido en cuenta. Para el compromiso de ida del cuadro 'merengue' contra Sporting de Portugal, que terminó con victoria 2-1 de la 'casa blanca', no fue convocada, para darle descanso, tras el largo viaje.

Después el panorama cambió para el siguiente encuentro del conjunto español. En el triunfo 2-0 sobre Athletic Club de Bilbao, no sumó minutos, pero estuvo en el banco de suplentes como una alternativa. Razón por la que se creía que el estratega la llevaba de a poco y le daría una oportunidad este jueves 26 de septiembre; no obstante, no fue así y las cosas se mantuvieron igual de mal.

Por decisión técnica, Linda Caicedo empezará en el banco, junto a Chavas, Sofía, Teresa, Rocío, Redondo, Shei, Moller, Camacho, Eva Navarro, Noe y Angeldahi. De esa manera, aguardará por su ingreso para enfrentar a Sporting de Portugal, cuando ruede la pelota a la 1:00 p.m. (Hora de Colombia), por el juego de vuelta de la llave, en busca de entrar a la fase de grupos de Champions.

Alineación titular del Real Madrid femenino para la Champions League Li

Misa; Oihane, Lakrar, Méndez, Olga; Leupolz, Toletti, Feller, Weir; Athenea y Brunn. D.T.: Alberto Toril.

Suplentes: Chavas, Sofía, Teresa, Rocío, Redondo, Shei, Moller, Camacho, Linda Caicedo, Eva Navarro, Noe y Angeldahi.

¿Cuándo fue la última vez que Linda Caicedo jugó con Real Madrid femenino?

El 14 de junio, por la Liga de España, la delantera colombiana dijo presente en la victoria 4-1 del cuadro 'merengue' sobre Spoting de Huelva . Allí, las autoras de los goles para la 'casa blanca' fueron Olga Carmona, Naomie Feller y doblete de Signe Bruun, mientras que Patrícia Hmírová descontó. En cuanto a Linda Caicedo, fue titular, jugó todo el partido y recibió una calificación de 7,2.

Linda Caicedo, jugadora colombiana del Real Madrid femenino, en acción de juego de La Liga de España Getty Images

¿Cómo le fue a Linda Caicedo en el Mundial femenino Sub-20?

Su primer partido fue contra Australia, siendo inicialista y clave con un gol, en el triunfo 2-0. Después, en la fecha 2 de la fase de grupos, jugó los 90 completos en la victoria 1-0 sobre Camerún. Ya en la tercera jornada, recibió una tarjeta amarilla en el 1-0 contra México. Instaladas en octavos de final, donde la Selección Colombia derrotó 1-0 a Corea del Sur, marcó el único tanto del duelo.

Por último, el combinado patrio dijo 'adiós' al certamen orbital, tras igualar 2-2 con Países Bajos y perder 3-0 en penaltis. En dicho compromiso, Linda Caicedo fue titular y disputó los 120 minutos, pero no cobró desde el punto blanco. Las encargadas fueron Juana Ortegón, Liz Katerine Osorio y Gabriela Rodríguez. Ahora, la atacante del Real Madrid femenino brindó una asistencia de gol.